США предоставят Украине в ускоренные сроки оружие, о котором просил Зеленский: детали

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
США предоставят Украине ракеты для систем ПВО в рамках нового пакета военной помощи на 2,3 млрд долларов в ускоренном режиме. Как передает портал "Комментарии", об этом во время встречи с министром обороны Украины Рустемом Умеровым заявил министр обороны США Ллойд Остин, сообщает пресс-служба Пентагона.
Ллойд Остин. Фото: из открытых источников
Ллойд Остин отметил, снаряды для ПВО будут доставлены украинским военным на линию фронта в ускоренные сроки, поскольку недавно США решили передавать Украине такое вооружение вне очереди. Поставки другим союзникам из-за этого будут откладывать.
Отметим, ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что в ближайшее время могут появиться новости о предоставлении Украине дополнительных систем противовоздушной обороны. Они ожидаются до саммита НАТО 9-11 июля. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал, сообщает "Голос Америки".
Энтони Блинкен отметил, успех для Украины – это возможность "стоять на собственных ногах" в военных, экономических и демократических вопросах. При этом в краткосрочной перспективе одна из составляющих украинского успеха – сильная система противовоздушной обороны.
Госсекретарь подчеркнул, что в экономике Украины есть чрезвычайный потенциал при условии инвестиций. И, чтобы его раскрыть, необходимо обеспечить противовоздушную оборону, она будет защищать территории, в которые инвестировали.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!