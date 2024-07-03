США предоставят Украине в ускоренные сроки оружие, о котором просил Зеленский: детали

США предоставят Украине ракеты для систем ПВО в рамках нового пакета военной помощи на 2,3 млрд долларов в ускоренном режиме. Как передает портал "Комментарии", об этом во время встречи с министром обороны Украины Рустемом Умеровым заявил министр обороны США Ллойд Остин, сообщает пресс-служба Пентагона.

Ллойд Остин. Фото: из открытых источников

Ллойд Остин отметил, снаряды для ПВО будут доставлены украинским военным на линию фронта в ускоренные сроки, поскольку недавно США решили передавать Украине такое вооружение вне очереди. Поставки другим союзникам из-за этого будут откладывать.

"Украина находится в жесткой борьбе с самого начала безрассудной войны, которую выбрал Путин (российский диктатор Владимир Путин — ред.). Кремль продолжает усиливать бомбардировки ваших городов и мирных жителей. Но я по-прежнему впечатлен мастерством ваших войск, и ваши войска продолжают отражать атаки России с упорством, изобретательностью и мужеством", — заявил Остин.

Отметим, ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что в ближайшее время могут появиться новости о предоставлении Украине дополнительных систем противовоздушной обороны. Они ожидаются до саммита НАТО 9-11 июля. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал, сообщает "Голос Америки".

Энтони Блинкен отметил, успех для Украины – это возможность "стоять на собственных ногах" в военных, экономических и демократических вопросах. При этом в краткосрочной перспективе одна из составляющих украинского успеха – сильная система противовоздушной обороны.

Госсекретарь подчеркнул, что в экономике Украины есть чрезвычайный потенциал при условии инвестиций. И, чтобы его раскрыть, необходимо обеспечить противовоздушную оборону, она будет защищать территории, в которые инвестировали.



