США прекращают игрища в мягкую силу: что это значит для Украины

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Ткачик Олеся
За громкими и якобы противоречивыми заявлениями новоизбранного президента США Дональда Трампа можно не заметить настоящих планов и намерений новой американской администрации, считает нардеп Егор Чернев. По его словам, Трамп пришел не защитить существующий мировой порядок, а сломать его.
Дональд Трамп
По его мнению, старого мира больше не будет никогда, он умер. Начинается новая эра, где все будет по-другому, и мировые правила будут другими.
Нардеп убежден, что слом мирового порядка, который начала Россия и Китай, Трамп теперь будет использовать в пользу Америки.
Именно поэтому, по его мнению, Канадой, Гренландией и Панамским каналом дело не ограничится. Сражение идет за доминирование на следующие сто лет, и это сражение не на жизнь, а на смерть.
Настоящий лидер – это означает, что Америка определяет стратегию, тактику и инструменты достижения целей, а все остальное слушается. За это, говорит нардеп, они получают защиту, экономические и торговые преференции, доступ к новейшим технологиям и искусственному интеллекту.
Вторая часть – это мировая периферия, которая будет лишена большинства достояний и возможностей новой цивилизации, которая сейчас только рождается в больших дата-центрах. Они будут жить как хотят и делать то, что хотят в тех рамках, которые не нарушают интересы Запада и его союзников.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , сможет ли Трамп завершить войну через сто дней.
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