США прекращают игрища в мягкую силу: что это значит для Украины

За громкими и якобы противоречивыми заявлениями новоизбранного президента США Дональда Трампа можно не заметить настоящих планов и намерений новой американской администрации, считает нардеп Егор Чернев. По его словам, Трамп пришел не защитить существующий мировой порядок, а сломать его.

Дональд Трамп

"Как человек практичный, он понимает, что старые правила, созданные США и для США, уже давно работают против самой Америки. Китай и другие страны, в последние десятилетия пользовавшиеся всеми преимуществами старого мира, начали стремительно расти и перехватывать пальму первенства. В это же время Америка теряла инвестиции, производство и влияние в мире, начали подниматься новые центры силы, которые захотели пересмотра существующего мирового порядка. И Трамп готов им это дать. Но совсем не так, как они себе это воображали", — отметил нардеп.

По его мнению, старого мира больше не будет никогда, он умер. Начинается новая эра, где все будет по-другому, и мировые правила будут другими.

Нардеп убежден, что слом мирового порядка, который начала Россия и Китай, Трамп теперь будет использовать в пользу Америки.

"Это означает, что США прекращают игрища в мягкую силу и открытый мир и возвращаются к праву силы – того, что когда-то сделало их большими. Приоритеты – искусственный интеллект, установление максимального контроля над мировыми морскими торговыми путями, мировыми энергетическими рынками и Арктикой", – заявил Чернев.

Именно поэтому, по его мнению, Канадой, Гренландией и Панамским каналом дело не ограничится. Сражение идет за доминирование на следующие сто лет, и это сражение не на жизнь, а на смерть.

"В результате мы получим новый мир из двух частей. Первая часть – это Запад, США, как его настоящий лидер, и их союзники", – отметил политика.

Настоящий лидер – это означает, что Америка определяет стратегию, тактику и инструменты достижения целей, а все остальное слушается. За это, говорит нардеп, они получают защиту, экономические и торговые преференции, доступ к новейшим технологиям и искусственному интеллекту.

Вторая часть – это мировая периферия, которая будет лишена большинства достояний и возможностей новой цивилизации, которая сейчас только рождается в больших дата-центрах. Они будут жить как хотят и делать то, что хотят в тех рамках, которые не нарушают интересы Запада и его союзников.

"В какой из миров попадет Украина – будет решаться в ближайшие несколько лет. И не только по результатам войны, но и по результатам нашей послевоенной работы", — подытожил нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , сможет ли Трамп завершить войну через сто дней.



