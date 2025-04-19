США прекращают мониторинг прав человека в мире: важные детали

Из ежегодных отчетов Государственного департамента США о правах человека в мире по администрации Дональда Трампа без публично объявленных объяснений исчезли целые разделы, сообщает NPR со ссылкой на внутренние документы Госдепа.

США свернули анализ прав человека. Фото из открытых источников

Новые инструкции содержатся во внутренней записке Госдепа, которая поручает сотрудникам ведомства привести отчеты о правах человека в соответствие с текущей политикой США и недавно изданными указами президента Дональда Трампа.

Внешнеполитическое ведомство США не будет освещать такие нарушения прав человека как строгие условия содержания заключенных, коррупцию в правительстве и ограничения на участие в политическом процессе, утверждает издание.

Также из отчетов изъят все упоминания о насилии и дискриминации в отношении ЛГБТК, недобровольных или принудительных медицинских или психологических практиках, произвольном или незаконном вмешательстве в личную жизнь, серьезных ограничениях свободы интернета.

В отчетах будут освещаться такие нарушения, как военные преступления и геноцид, антисемитизм, права рабочих и детские браки.

Однако количество примеров таких нарушений должно быть сведено к одному вместо нескольких. В качестве примера издание приводит отчет о Венгрии, отредактированная версия которого была распространена как образец применения новых указаний. В этом отчете вычеркнут раздел под названием "Коррупция в правительстве".

В Государственном департаменте издания сообщили, что пересмотренные версии отчетов о правах человека в мире будут опубликованы не раньше мая.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что по итогам переговоров представителей США, Украины, Великобритании, Германии и Франции в Париже 17 апреля стороны договорились встретиться в Лондоне на следующей неделе.