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США прекращают мониторинг прав человека в мире: важные детали

Штаты больше не интересуются нарушениями прав человека в мире

сегодня, 00:21
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Марьян Ощановский

Из ежегодных отчетов Государственного департамента США о правах человека в мире по администрации Дональда Трампа без публично объявленных объяснений исчезли целые разделы, сообщает NPR со ссылкой на внутренние документы Госдепа.

США прекращают мониторинг прав человека в мире: важные детали

США свернули анализ прав человека. Фото из открытых источников

Новые инструкции содержатся во внутренней записке Госдепа, которая поручает сотрудникам ведомства привести отчеты о правах человека в соответствие с текущей политикой США и недавно изданными указами президента Дональда Трампа.

Внешнеполитическое ведомство США не будет освещать такие нарушения прав человека как строгие условия содержания заключенных, коррупцию в правительстве и ограничения на участие в политическом процессе, утверждает издание.

Также из отчетов изъят все упоминания о насилии и дискриминации в отношении ЛГБТК, недобровольных или принудительных медицинских или психологических практиках, произвольном или незаконном вмешательстве в личную жизнь, серьезных ограничениях свободы интернета.

В отчетах будут освещаться такие нарушения, как военные преступления и геноцид, антисемитизм, права рабочих и детские браки.

Однако количество примеров таких нарушений должно быть сведено к одному вместо нескольких. В качестве примера издание приводит отчет о Венгрии, отредактированная версия которого была распространена как образец применения новых указаний. В этом отчете вычеркнут раздел под названием "Коррупция в правительстве".

В Государственном департаменте издания сообщили, что пересмотренные версии отчетов о правах человека в мире будут опубликованы не раньше мая.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что по итогам переговоров представителей США, Украины, Великобритании, Германии и Франции в Париже 17 апреля стороны договорились встретиться в Лондоне на следующей неделе.



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Источник: https://www.npr.org/2025/04/18/nx-s1-5357511/state-department-human-rights-report-cuts
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