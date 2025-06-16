Официальные представители США своими заявлениями дают понять, что Киев не может рассчитывать на дальнейшую военную помощь. Соединенные Штаты хотят предоставлять меньше вооружения. Это уже фактически подтвердил министр обороны Пит Хегсет. Он заявил, что администрация Трампа имеет "совсем другой взгляд" на войну в Украине, чем Джо Байден. Об этом пишет рейтинговое издание "The Telegraph".

Военная помощь США. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, США хотят вести "мирное урегулирование путем переговоров", что было бы хорошо для интересов обеих сторон.

В материале говорится, что Владимир Зеленский, узнав о планах США сократить военную помощь Украине, выразил надежду, что такие сигналы не являются окончательными решениями. С 2022 года США выделили для Украины около 74 миллиардов долларов. Партнеры предоставляли оборудование, такое как системы ПВО Patriot, ракеты ATACMS и HIMARS, дальнобойную артиллерию M777, танки, бронетехнику и кучу артиллерийских снарядов.

Журналисты отмечают, что теперь у Киева есть три пути: полагаться на усилия Европы, покупать оружие у США за европейские средства или активизировать собственное производство, привлекая западное финансирование.

"Самая глубокая ирония заключается в том, что значительная часть оборонных расходов Кремля напрямую финансируется самой Европой, которая должна потратить более 20 миллиардов евро на покупку нефти, газа, угля и урана в России в 2025 году", — пишет The Telegraph.

Издание пишет, что Украина в целом имеет техническое совершенство и потенциал, чтобы создавать мощное оружие. Но также Украине необходимо будет закупать артиллерийские снаряды к пулям и запасные части. А самой насущной военно-политической проблемой из всех является нехватка людей в армии.

Читайте также на портале "Комментарии" — сейчас все складывается так, что "коалиция решительных" находится в своеобразном ступоре. Это произошло, потому что Европа еще не решила для себя, что она будет с Украиной полностью, если не будет Америки. Как передает портал "Комментарии", соответствующее заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами.



