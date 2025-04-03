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США пригрозили исчезновением для одной страны к концу лета

Дональд Трамп призывает Иран пойти на ядерное соглашение

сегодня, 11:11
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Автор:
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Slava Kot

Если Иран не согласится на ядерное соглашение, предлагаемое президентом США Дональдом Трампом, то страна "исчезнет к сентябрю". Об этом пишет британское издание Express со ссылкой на близкие к администрации Трампа источники.

США пригрозили исчезновением для одной страны к концу лета

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

В начале марта Дональд Трамп отправил "ядерное письмо" Ирану, где предложил заключить новое ядерное соглашение. После длительного игнорирования Ирана и отказа, Трамп предупредил Тегеран, что "будут бомбардировки", если Иран окончательно откажется. Кроме того, президент США отдал приказ направить в регион больше военной авиации.

"Соединенные Штаты и их партнеры остаются преданными региональной безопасности и готовы ответить любому государственному или негосударственному субъекту, который стремится расширить или эскалировать конфликт в регионе", — заявил представитель Пентагона Шон Парнелл.

Один из членов парламента Израиля заметил, что Трамп хочет заключить договоры с Ираном, однако готов применить силу, если Тегеран откажет.

"Да, есть готовность дать президенту Трампу время, чтобы попытаться заключить хорошее соглашение, которое мы также предпочитаем войне. Но военный вариант, безусловно, реальный — он на столе, и время принятия решений наступает", — заявил израильский политик.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что после победы Трампа на выборах в США Иран увеличил запасы урана для создания 6 ядерных бомб.

Также "Комментарии" писали, что в Москве угрожают Трампу неизбежностью "катастрофы" после его заявлений по Ирану. В РФ заявили, что США пытаются диктовать свои ультимативные условия и оказывать давление на другие страны.



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Источник: https://www.express.co.uk/news/world/2035808/iran-war-threat-donald-trump-israel
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