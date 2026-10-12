США пригрозили критическим ударом: решится ли Трамп наказать Украину

Администрация Дональда Трампа может остановить обмен разведданными из Украины и заблокировать механизм закупки американского оружия для ВСУ, если Киев не прекратит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Такая информация распространяется в сети Интернет. Сообщается, что об этом предупредили и украинскую сторону, и европейские страны. Три модели искусственного интеллекта спрогнозировали, действительно ли Трамп пойдет на столь радикальный шаг.

Дональд Трамп. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот Gemini считает угрозы Вашингтона, прежде всего, инструментом давления. США стремятся заставить Киев соблюдать предложенные условия, в том числе прекратить удары по российской нефтяной инфраструктуре и согласиться на “энергетическое перемирие”.

В то же время полное и длительное сворачивание сотрудничества, по мнению чат-бота, маловероятно. Ослабление Украины может открыть путь к более масштабному продвижению российских войск и обесценить предыдущие западные инвестиции. Кроме того, продажа американского оружия европейским союзникам для дальнейшей передачи Украине выгодна оборонной промышленности США.

Вывод Gemini: самый вероятный сценарий – временные задержки и точечные ограничения, а не полное прекращение партнерства.

Чат-бот Grok утверждает, что американская сторона уже предупреждает Киев и европейские столицы о возможном прекращении обмена разведданными и блокировании программы PURL, через которую европейские страны закупают американское оружие для Украины.

Однако чат-бот также не ожидает полного и окончательного прекращения помощи. По его мнению, Трамп использует угрозы как инструмент торга: стремится снизить цены на горючее и добиться результата, который сможет представить мирное урегулирование.

По прогнозу Grok, возможны ограничения отдельных направлений помощи, если Киев не уступит. Но полной блокировки всех поставок и разведданных чат-ботов не прогнозирует.

Чат-бот DeepSeek напоминает, что в марте 2025 года США уже приостанавливали обмен разведданными и поставку оружия Украине после конфликта в Овальном кабинете. Теперь причиной нового давления, по оценке чат-бота, стали украинские удары по российским НПЗ, которые связывает Трамп с ростом цен на дизель.

Самым опасным следствием DeepSeek называет возможное ограничение разведданных: без американской спутниковой информации, Украина сможет хуже отслеживать угрозы. В то же время, полностью без разведки страна не останется — часть поддержки могут предоставить союзники, в частности Франция.

DeepSeek допускает повторную приостановку помощи, но не считает, что она будет продолжаться бессрочно. Среди причин – интересы американского оборонного сектора и стремление Трампа использовать помощь как инструмент переговоров.

Все три чата сходятся на том, что Трамп может использовать обмен разведданными и поставки оружия как рычаг давления на Киев из-за ударов по российским НПЗ. В то же время они не считают полное и бессрочное прекращение сотрудничества наиболее вероятным сценарием.

Различаются акценты. Gemini отмечает стратегические интересы США и выгоду американского ВПК. Grok делает ставку на тактику переговорного давления и допускает точечные ограничения. DeepSeek больше всего акцентирует внимание на рисках для украинского ПВО и возможности частично компенсировать потерю американской поддержки посредством союзников.

Напомним: портал "Комментарии" писал , почему, по мнению экспертов, Украине не нужно членство в ЕС и НАТО.



