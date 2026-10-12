Градус погроз підвищується: чи Трамп піде відкрито проти України

Адміністрація Дональда Трампа може зупинити обмін розвідданими з Україною та заблокувати механізм закупівлі американської зброї для ЗСУ, якщо Київ не припинить удари по російських нафтопереробних заводах. Така інформація шириться в мережі інтернет. Повідомляється, що про це попередили і українську сторону, і європейські країни. Три моделі штучного інтелекту спрогнозували, чи дійсно Трамп піде на такий радикальний крок.

Дональд Трамп. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот Gemini вважає погрози Вашингтона передусім інструментом тиску. США прагнуть змусити Київ дотримуватися запропонованих умов, зокрема припинити удари по російській нафтовій інфраструктурі та погодитися на “енергетичне перемир'я”.

Водночас повне й тривале згортання співпраці, на думку чат-бота, малоймовірне. Ослаблення України може відкрити шлях до масштабнішого просування російських військ і знецінити попередні західні інвестиції. Крім того, продаж американської зброї європейським союзникам для подальшої передачі Україні вигідний оборонній промисловості США.

Висновок Gemini: найімовірніший сценарій — тимчасові затримки та точкові обмеження, а не повне припинення партнерства.

Чат-бот Grok стверджує, що американська сторона вже попереджає Київ та європейські столиці про можливе припинення обміну розвідданими й блокування програми PURL, через яку європейські країни закуповують американську зброю для України.

Однак чат-бот також не очікує повного й остаточного припинення допомоги. На його думку, Трамп використовує погрози як інструмент торгу: прагне знизити ціни на пальне та домогтися результату, який зможе представити як мирне врегулювання.

За прогнозом Grok, можливі обмеження окремих напрямків допомоги, якщо Київ не поступиться. Але повного блокування всіх постачань і розвідданих чат-бот не прогнозує.

Чат-бот DeepSeek нагадує, що в березні 2025 року США вже призупиняли обмін розвідданими та постачання зброї Україні після конфлікту в Овальному кабінеті. Тепер причиною нового тиску, за оцінкою чат-бота, стали українські удари по російських НПЗ, які Трамп пов'язує зі зростанням цін на дизель.

Найнебезпечнішим наслідком DeepSeek називає можливе обмеження розвідданих: без американської супутникової інформації Україна зможе гірше відстежувати загрози. Водночас повністю без розвідки країна не залишиться — частину підтримки можуть надати союзники, зокрема Франція.

DeepSeek допускає повторне призупинення допомоги, але не вважає, що воно триватиме безстроково. Серед причин — інтереси американського оборонного сектору та прагнення Трампа використати допомогу як інструмент переговорів.

Усі три чат-боти сходяться на тому, що Трамп може використати обмін розвідданими та постачання зброї як важіль тиску на Київ через удари по російських НПЗ. Водночас вони не вважають повне й безстрокове припинення співпраці найімовірнішим сценарієм.

Різняться акценти. Gemini наголошує на стратегічних інтересах США та вигоді американського ВПК. Grok робить ставку на тактику переговорного тиску й допускає точкові обмеження. DeepSeek найбільше акцентує на ризиках для української ППО та можливості частково компенсувати втрату американської підтримки допомогою союзників.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чому, на думку експертів, Україні не потрібне членство в ЄС та НАТО.



