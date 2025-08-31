США пригрозили России из-за массированных атак по Украине: что ждет Путина

Соединенные Штаты предупредили Россию о возможности новых санкций, если Кремль не сделает реальных шагов по достижению мира в Украине. Об этом заявил советник-посланник миссии США при ООН Джон Келли во время экстренного заседания Совбеза, созванного после очередного массированного обстрела Киева.

Джон Келли. Фото: x.com/USUN

Заседание Совбеза ООН состоялось 29 августа, после ракетной атаки на столицу Украины, в результате которой погибли 25 человек. Джон Келли во время своего выступления заявил, что эта атака "подвергает сомнению серьезность стремления России к миру". По его словам, США хотят, чтобы Россия прекратила атаки по Украине и продвигалась к реальному миру. В противном случае Соединенные Штаты пригрозили ввести санкции против РФ.

Американский дипломат также напомнил, что президент США Дональд Трамп не раз призвал российского диктатора Владимира Путина провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам Келли, это могло бы стать первым шагом к прекращению боевых действий.

Трамп после разговоров с Путиным заявлял, что такая встреча должна состояться "в течение двух-трех недель". Однако Москва игнорирует эти призывы ссылаясь на "неблагоприятные условия". В свою очередь Зеленский сообщал, что дедлайн Трампа для Путина сбегает 1 сентября. По словам президента, Украина напомнит об этом в мире.

Отметим, что, несмотря на громкие заявления США, администрация Трампа пока не сделала существенных шагов для давления на Кремль. Единственными действиями стали временное ограничение обмена разведданными и прекращение военной помощи Украине на определенных этапах.

