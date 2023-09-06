logo

BTC/USD

25745.46

ETH/USD

1632.09

LTC/USD

62.99

USD/UAH

37.70

EUR/UAH

41.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США США пригрозили Северной Корее: заплатят высокую цену
commentss НОВОСТИ Все новости

США пригрозили Северной Корее: заплатят высокую цену

Соединенные Штаты видят усиление сотрудничества между Россией и КНДР.

сегодня, 10:11
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

На фоне сообщений об активных переговорах между Россией и Северной Кореей, советник США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что КНДР "заплатит высокую цену". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.

США пригрозили Северной Корее: заплатят высокую цену

Ким Чен Ин и Владимир Путин. Фото из открытых источников

Джейк Салливан во время разговора с журналистами в Белом доме указал, что Соединенные Штаты предупредили Ким Чен Ына, что Северная Корея будет наказана за поставку оружия в Россию, которая использует его в войне в Украине.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Предоставление оружия России не повлияет хорошо на Северную Корею, и она заплатит за это высокую цену на международной арене", — заявил Салливан.

Салливан утверждает, что США и дальше продолжают "сжимать российскую оборонно-промышленную базу", а Кремль пытается найти альтернативные источники получения оружия. Советник США по национальной безопасности сообщил, что Соединенные Штаты и в дальнейшем призывают КНДР придерживаться публичных обязательств по не поставке оружия в Россию.

Напомним, что представитель Совета национальной безопасности США Адриен Уотсон сообщил, что Ким Чен Ын собирается приехать в Россию и встретиться с Путиным. СМИ указывают, что предполагаемая дата встречи диктаторов должна состояться в середине сентября. Кремль на вопрос о встрече Путина и Ким Чен Ына заявил, что не может это подтвердить, однако не опроверг сообщения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский диктатор Владимир Путин в очередной раз использовал методы рашизма и заявил о двух чертах, которые стали нормой в Украине.

Также "Комментарии" писали о британском генерале, который спрогнозировал, когда Украина одержит победу над Россией.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.theguardian.com/world/2023/sep/06/north-korea-will-pay-a-price-if-it-supplies-arms-to-russia-says-us
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!