США пригрозили Северной Корее: заплатят высокую цену

На фоне сообщений об активных переговорах между Россией и Северной Кореей, советник США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что КНДР "заплатит высокую цену". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.

Ким Чен Ин и Владимир Путин. Фото из открытых источников

Джейк Салливан во время разговора с журналистами в Белом доме указал, что Соединенные Штаты предупредили Ким Чен Ына, что Северная Корея будет наказана за поставку оружия в Россию, которая использует его в войне в Украине.

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"Предоставление оружия России не повлияет хорошо на Северную Корею, и она заплатит за это высокую цену на международной арене", — заявил Салливан.

Салливан утверждает, что США и дальше продолжают "сжимать российскую оборонно-промышленную базу", а Кремль пытается найти альтернативные источники получения оружия. Советник США по национальной безопасности сообщил, что Соединенные Штаты и в дальнейшем призывают КНДР придерживаться публичных обязательств по не поставке оружия в Россию.

Напомним, что представитель Совета национальной безопасности США Адриен Уотсон сообщил, что Ким Чен Ын собирается приехать в Россию и встретиться с Путиным. СМИ указывают, что предполагаемая дата встречи диктаторов должна состояться в середине сентября. Кремль на вопрос о встрече Путина и Ким Чен Ына заявил, что не может это подтвердить, однако не опроверг сообщения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский диктатор Владимир Путин в очередной раз использовал методы рашизма и заявил о двух чертах, которые стали нормой в Украине.

Также "Комментарии" писали о британском генерале, который спрогнозировал, когда Украина одержит победу над Россией.