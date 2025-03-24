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Ткачик Олеся
Спецпосланник Дональда Трампа Стив Виткофф не просто так заявил о том, что Украина ради мира должна отдать России Крым ы четыре области – Запорожскую, Херсонскую, Донецкую ы Луганскую, считает военный эксперт Игаль Левин.
США и Украина
По его мнению, все дело в том, что США хотят вытянуть Россию из этой войны и остановить ее самоубийственное расшибание самой себя об украинскую оборону.
Но, по его словам, США хотят не просто вытянуть Россию из войны, а и отдать ей все награбленное. При этом эксперт подчеркивает, что ошибочно считать, что россияне просто обманывают американцев и те якобы не понимают, что творят.
Как подчеркнул Левин, на самом деле США 150 лет были на стороне Москвы и постоянно спасали русских. По его словам, сначала администрация Джо Байдена перепугалась украинского сопротивления, а затем наступления в 2022 году, в ходе которого регулярная российская армия начала сыпаться, откатившись от Киева, Харькова, потеряв уже захваченные Херсон, Изюм, Лиман. Теперь же, добавляет Левин, администрация Дональда Трампа хочет поставить точку на всем этом театре боевых действий, закрепив за Москвой ее территориальные захваты.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Саудовской Аравии не смогли договориться об окончании войны в Украине.
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