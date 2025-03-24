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США принуждают Украину к капитуляции и этом есть циничное объяснение

В администрации Трампа считают, что Украина должна отдать РФ свои территории и в этом есть холодный расчет

сегодня, 13:05
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Ткачик Олеся

Спецпосланник Дональда Трампа Стив Виткофф не просто так заявил о том, что Украина ради мира должна отдать России Крым ы четыре области – Запорожскую, Херсонскую, Донецкую ы Луганскую, считает военный эксперт Игаль Левин.

США принуждают Украину к капитуляции и этом есть циничное объяснение

США и Украина

По его мнению, все дело в том, что США хотят вытянуть Россию из этой войны и остановить ее самоубийственное расшибание самой себя об украинскую оборону.

"У русских уже общие потери — более 900 000, и, если не заморозить войну, перевалят за миллион. И главное — пока идет война, не снять санкций и потихоньку наладить ее экономические связи с миром, чтобы начать спасать российскую экономику", — говорит военный.

Но, по его словам, США хотят не просто вытянуть Россию из войны, а и отдать ей все награбленное. При этом эксперт подчеркивает, что ошибочно считать, что россияне просто обманывают американцев и те якобы не понимают, что творят.

Как подчеркнул Левин, на самом деле США 150 лет были на стороне Москвы и постоянно спасали русских. По его словам, сначала администрация Джо Байдена перепугалась украинского сопротивления, а затем наступления в 2022 году, в ходе которого регулярная российская армия начала сыпаться, откатившись от Киева, Харькова, потеряв уже захваченные Херсон, Изюм, Лиман. Теперь же, добавляет Левин, администрация Дональда Трампа хочет поставить точку на всем этом театре боевых действий, закрепив за Москвой ее территориальные захваты.

"Подписание Украиной соглашения на невыгодных ей условиях, нескрываемые симпатии и жалость к Москве и желание спасти и сохранить Россию вместе с награбленным — это все холодный расчет, а не их неосведомленность, незнание или глупость", — подытожил военный эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Саудовской Аравии не смогли договориться об окончании войны в Украине.




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Источник: https://www.facebook.com/LevinYigal/posts/pfbid0hASQssUN5SYDUKcsfqAD2E4UJTEoJXpmLAE41tBdtuYcPYNUJT6nyWSXvHxqAYWel
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