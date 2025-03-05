Все британские спецслужбы и военные структуры получили приказ прекратить передавать Украине данные американской разведки, ранее имевшие гриф "Rel UKR" (Releasable to Ukraine – "Разрешено для передачи Украине"), сообщает издание Daily Mail.

США и Украина

По данным журналистов, с начала полномасштабного вторжения Украина получала разведывательную информацию не только от США и Великобритании, но и от Австралии и Новой Зеландии. Однако теперь Вашингтон снял этот более высокий уровень доступа к разведданным в дальнейшее распоряжение. Это решение может оказать существенное влияние на обороноспособность Украины перед продолжающимся наступлением российских войск.

Как сообщает издание, запрет касается, в частности, британского правительственного агентства радиотехнической разведки GCHQ, а также разведывательных подразделений Министерства обороны Великобритании.

Журналисты обращают внимание, что этот шаг совпал с официальным заявлением США о прекращении военной помощи Украине, что еще больше обострило ситуацию между союзниками. В то же время, президент Владимир Зеленский пытается наладить диалог с Дональдом Трампом.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Владимир Зеленский действительно шагнул к примирению с Трампом. В частности, он заявил, что Украина готова подписать в любое время и в любом удобном формате соглашение о минералах и безопасности. По его словам, Киев рассматривает это соглашение как шаг к укреплению безопасности и надежным гарантиям безопасности. Кроме того, Зеленский заявил, что Украина, как никто другой, хочет мира на своей территории и готова работать над этим.



