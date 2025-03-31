США признали, что не будут помогать восстанавливать суверенитет Украины: как Трамп это доказал

Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
Российский диктатор Владимир Путин получил значительные уступки от президента США Дональда Трампа, намного превышающие то, что получил Киев. Более того, Вашингтон уже признал, что не будет стремиться к полному восстановлению суверенитета Украины. Об этом заявил бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, занимавший этот пост во время первой каденции Трампа, в эфире Sky News.
Джон Болтон (фото из открытых источников)
В то же время, он предупредил, что Путин может зайти слишком далеко, пытаясь выторговать еще больше уступок у Трампа. По его словам, это может спровоцировать реакцию, которая поставит под угрозу уже полученные преференции.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что мериканский генерал обратился с жестким призывом к Трампу и республиканцам через Украину. Бывший бригадный генерал ВВС США, ныне конгрессмен от 2-го округа штата Небраска Дон Бэйкон обратился к своим однопартийцам республиканцам и президенту Дональду Трампу с призывом четко противостоять политике Путина.В своей колонке для The New York Times он подчеркнул, что российский диктатор отказывается от мирного соглашения, рассчитывая на то, что США перестанут оказывать Украине военную и разведывательную помощь. Бейкон призвал не поддаваться таким манипуляциям и твердо отстаивать позицию, которая не позволит агрессору извлечь выгоду из своей жестокой войны.
Новости