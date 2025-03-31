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США признали, что не будут помогать восстанавливать суверенитет Украины: как Трамп это доказал

По словам Болтона, Путин получил от Трампа больше уступок, чем Украина.

31 марта 2025, 20:34
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Лиля Воробьева

Российский диктатор Владимир Путин получил значительные уступки от президента США Дональда Трампа, намного превышающие то, что получил Киев. Более того, Вашингтон уже признал, что не будет стремиться к полному восстановлению суверенитета Украины. Об этом заявил бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, занимавший этот пост во время первой каденции Трампа, в эфире Sky News.

США признали, что не будут помогать восстанавливать суверенитет Украины: как Трамп это доказал

Джон Болтон (фото из открытых источников)

"Я думаю, Путин уже получил от Трампа огромные уступки. Мы признали, что США не будут добиваться полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, никакого членства в НАТО, никаких гарантий безопасности НАТО, по сути никаких гарантий безопасности США", — сказал Болтон.

В то же время, он предупредил, что Путин может зайти слишком далеко, пытаясь выторговать еще больше уступок у Трампа. По его словам, это может спровоцировать реакцию, которая поставит под угрозу уже полученные преференции.

"Путину следует опасаться того, чтобы не подталкивать Трампа слишком далеко. Так он поставит под угрозу эти уступки. Я думаю, что Путин считает, что может получить больше уступок, особенно в отношении НАТО", – подчеркнул Болтон.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что мериканский генерал обратился с жестким призывом к Трампу и республиканцам через Украину. Бывший бригадный генерал ВВС США, ныне конгрессмен от 2-го округа штата Небраска Дон Бэйкон обратился к своим однопартийцам республиканцам и президенту Дональду Трампу с призывом четко противостоять политике Путина.

В своей колонке для The New York Times он подчеркнул, что российский диктатор отказывается от мирного соглашения, рассчитывая на то, что США перестанут оказывать Украине военную и разведывательную помощь. Бейкон призвал не поддаваться таким манипуляциям и твердо отстаивать позицию, которая не позволит агрессору извлечь выгоду из своей жестокой войны.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?si=5yyhYFStytgYoE1d&v=5gJ6h67w8Y4&feature=youtu.be
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