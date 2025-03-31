США признали, что не будут помогать восстанавливать суверенитет Украины: как Трамп это доказал

Российский диктатор Владимир Путин получил значительные уступки от президента США Дональда Трампа, намного превышающие то, что получил Киев. Более того, Вашингтон уже признал, что не будет стремиться к полному восстановлению суверенитета Украины. Об этом заявил бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, занимавший этот пост во время первой каденции Трампа, в эфире Sky News.

Джон Болтон (фото из открытых источников)

"Я думаю, Путин уже получил от Трампа огромные уступки. Мы признали, что США не будут добиваться полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, никакого членства в НАТО, никаких гарантий безопасности НАТО, по сути никаких гарантий безопасности США", — сказал Болтон.

В то же время, он предупредил, что Путин может зайти слишком далеко, пытаясь выторговать еще больше уступок у Трампа. По его словам, это может спровоцировать реакцию, которая поставит под угрозу уже полученные преференции.

"Путину следует опасаться того, чтобы не подталкивать Трампа слишком далеко. Так он поставит под угрозу эти уступки. Я думаю, что Путин считает, что может получить больше уступок, особенно в отношении НАТО", – подчеркнул Болтон.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что мериканский генерал обратился с жестким призывом к Трампу и республиканцам через Украину. Бывший бригадный генерал ВВС США, ныне конгрессмен от 2-го округа штата Небраска Дон Бэйкон обратился к своим однопартийцам республиканцам и президенту Дональду Трампу с призывом четко противостоять политике Путина.

В своей колонке для The New York Times он подчеркнул, что российский диктатор отказывается от мирного соглашения, рассчитывая на то, что США перестанут оказывать Украине военную и разведывательную помощь. Бейкон призвал не поддаваться таким манипуляциям и твердо отстаивать позицию, которая не позволит агрессору извлечь выгоду из своей жестокой войны.