США признали свою беспомощность: что теперь будет с войной в Украине

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что если американские усилия остановить войну в Украине провалятся в течение нескольких дней, то президенту Дональду Трампу сообщат, что переговоры больше не являются жизнеспособным вариантом.

США и Украина

Как отметил политолог Виктор Шлинчак, очень вероятно, что Штаты наконец "прозрели" в вопросе войны России против Украины.

"Слова Рубио о том, что это "не наша война", "не мы ее начинали", свидетельствуют только об одном: партия в карты не складывается", — отметил эксперт.

По его убеждению, вероятно, что заявление Рубио свидетельствует о том, что Вашингтон на этом этапе использовал все методы воздействия, чтобы остановить войну.

"Это будет означать, что США на этом этапе использовали все свои возможности (были ли они у них в принципе – вопросы). И теперь история с Украиной – это ответственность Европы. Именно поэтому делегация Вашингтона летала во Францию", – подчеркнул политолог.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что официальный Вашингтон фактически пригрозил выйти из переговорного трека с россиянами по мирному урегулированию войны в Украине, если Россия не прекратит огонь. На все обо всем США дают Кремлю несколько дней. Как отметил госсекретарь Рубио, за это время должны появиться явные признаки того, что мирное соглашение о прекращении войны может быть достигнуто.

Также "Комментарии" рассказывали, что по мнению политолога Виктора Тарана, усилия Штатов по мирным переговорам с РФ о прекращении войны в Украине провалились. И это было ясно еще в начале марта. Впрочем, по его словам, американцы с упрямством осла пытались все-таки задобрить Путина и найти методы воздействия на него.



