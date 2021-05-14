США призвали продолжить исследовать происхождение COVID: подробности

Соединенные Штаты Америки заявили о неудовлетворенности результатами исследования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о происхождении COVID. В связи с этим США призывают продолжать работу в этом направлении. Об этом рассказал глава Госдепа США Энтони Блинкен, пишет "УНИАН".

Происхождение коронавируса - фото из открытых источников

"Мы не удовлетворены первоначальным расследованием. Мы поддерживаем продолжение расследования, чтобы выяснить, что произошло с COVID-19", — заявил Блинкен, подчеркнув важность понимания произошедшего на самом деле и способы предотвращения подобного в будущем.

Блинкен подчеркнул, что дело "не столько в том, чтобы обвинить, сколько в том, чтобы понять произошедшее".

"Мы знаем, что в первые дни пандемии со стороны Китая был несвоевременный доступ международных экспертов, несвоевременное предоставление информации, недостаток транспарентности",— заявил госсекретарь США.

Сообщается, что накануне ВОЗ обнародовала доклад о происхождении COVID после поездки специалистов в Ухань. Экспертам не удалось точно определить источник появления заболевания. Одной из наиболее вероятных версий в ВОЗ назвали передачу вируса от летучих мышей через промежуточное животное.

Ранее интернет-издание "Комментарии" писало, что независимые эксперты утверждают, что коронавирусная пандемия могла обойти человечество стороной. Такие выводы сделала комиссия, работающая при Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). По мнению исследователей, как организация, так и многие мировые политики предоставили человечеству "токсичный коктейль", неправильно начав организовывать систему борьбы с коронавирусом.





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