США призвали продолжить исследовать происхождение COVID: подробности

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Елизавета Черных
Соединенные Штаты Америки заявили о неудовлетворенности результатами исследования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о происхождении COVID. В связи с этим США призывают продолжать работу в этом направлении. Об этом рассказал глава Госдепа США Энтони Блинкен, пишет "УНИАН".
Происхождение коронавируса - фото из открытых источников
Блинкен подчеркнул, что дело "не столько в том, чтобы обвинить, сколько в том, чтобы понять произошедшее".
Сообщается, что накануне ВОЗ обнародовала доклад о происхождении COVID после поездки специалистов в Ухань. Экспертам не удалось точно определить источник появления заболевания. Одной из наиболее вероятных версий в ВОЗ назвали передачу вируса от летучих мышей через промежуточное животное.
Ранее интернет-издание "Комментарии" писало, что независимые эксперты утверждают, что коронавирусная пандемия могла обойти человечество стороной. Такие выводы сделала комиссия, работающая при Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). По мнению исследователей, как организация, так и многие мировые политики предоставили человечеству "токсичный коктейль", неправильно начав организовывать систему борьбы с коронавирусом.
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