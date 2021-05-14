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США призвали продолжить исследовать происхождение COVID: подробности

Госсекретарь Блинкен заявил, что США не удовлетворены первоначальным расследованием ВОЗ

сегодня, 08:35
Автор:

Елизавета Черных

Соединенные Штаты Америки заявили о неудовлетворенности результатами исследования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о происхождении COVID. В связи с этим США призывают продолжать работу в этом направлении. Об этом рассказал глава Госдепа США Энтони Блинкен, пишет "УНИАН". 

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"Мы не удовлетворены первоначальным расследованием. Мы поддерживаем продолжение расследования, чтобы выяснить, что произошло с COVID-19", — заявил Блинкен, подчеркнув важность понимания произошедшего на самом деле и способы предотвращения подобного в будущем. 

Блинкен подчеркнул, что дело "не столько в том, чтобы обвинить, сколько в том, чтобы понять произошедшее".

"Мы знаем, что в первые дни пандемии со стороны Китая был несвоевременный доступ международных экспертов, несвоевременное предоставление информации, недостаток транспарентности",— заявил госсекретарь США. 

Сообщается, что накануне ВОЗ обнародовала доклад о происхождении COVID после поездки специалистов в Ухань. Экспертам не удалось точно определить источник появления заболевания. Одной из наиболее вероятных версий в ВОЗ назвали передачу вируса от летучих мышей через промежуточное животное. 

Ранее интернет-издание "Комментарии" писало, что независимые эксперты утверждают, что коронавирусная пандемия могла обойти человечество стороной. Такие выводы сделала комиссия, работающая при Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). По мнению исследователей, как организация, так и многие мировые политики предоставили человечеству "токсичный коктейль", неправильно начав организовывать систему борьбы с коронавирусом.



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Источник: https://health.unian.net/worldnews/gosdep-ssha-prizval-voz-prodolzhit-issledovanie-proishozhdeniya-koronavirusa-poslednie-novosti-11419501.html?_gl=1*2itlml*_ga*MjEyODM2MTM0LjE2MTg5ODExOTQ.*_ga_P6EEJX21DY*MTYyMDk2ODczNy42OC4xLjE2MjA5Njg5MjguNTk.*_ga_JLSK4
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