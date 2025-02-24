logo

BTC/USD

88838.50

ETH/USD

2411.51

LTC/USD

111.43

USD/UAH

41.90

EUR/UAH

44.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США США пробили очередное дно в поддержке России: такую подлость трудно даже вообразить
commentss НОВОСТИ Все новости

США пробили очередное дно в поддержке России: такую подлость трудно даже вообразить

США в Совбезе ООН даже могут работать на стороне РФ и Китая и блокировать любую помощь Украине

24 февраля 2025, 16:03
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

США призывают отозвать подготовленную Украиной и ЕС резолюцию ООН, осуждающую российскую агрессию, и предлагают альтернативный вариант, ставящий действия Киева и Москвы на один уровень. Эта инициатива вызвала сопротивление европейских партнеров, сообщает Financial Times.

США пробили очередное дно в поддержке России: такую подлость трудно даже вообразить

США и Украина

По информации издания, Вашингтон и Брюссель оказались в открытом дипломатическом противостоянии как в ООН, так и в рамках G7 по ответственности за войну в Украине.

Журналисты подчеркивают, что администрация Дональда Трампа пытается заблокировать голосование за резолюцию, инициированную Киевом и Брюсселем, осуждающую продолжающееся с февраля 2022 года российское вторжение. США настаивают на отзыве документа, предлагая альтернативный текст, в котором отмечается "трагическая потеря жизней" с обеих сторон конфликта.

Европейские дипломаты резко критикуют такое изменение подхода Вашингтона, считая его попыткой приуменьшить ответственность России. В то же время разногласия между США и ЕС проявились и в рамках G7 – во время переговоров в выходные лидеры группы не смогли согласовать совместное заявление, прямо упоминавшее "российскую агрессию".

Ситуация может обостриться на уровне Совета безопасности ООН, где США могут неожиданно оказаться в одном лагере с Россией и Китаем, выступая против европейской инициативы в поддержку Украины.

Между тем, Кремль открыто приветствует изменение риторики Вашингтона, заявляя, что "переосмысление причин конфликта" может способствовать мирному урегулированию.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что топ-чиновники США отказались называть Россию агрессором.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.ft.com/content/6d78e821-1e53-492e-9018-b4e85410ccd1
Теги:

Новости

Все новости