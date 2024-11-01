Власти США попросили Китай повлиять на КНДР и остановить отправку северокорейских войск на войну против Украины.

Военные из КНДР прибыли в Курскую область. Фото из открытых источников

Об этом сообщили The New York Times высокопоставленные американские чиновники.

По словам источника издания, Вашингтон поднял вопрос о северокорейских войсках на этой неделе, а последняя беседа состоялась во вторник. Заместитель государственного секретаря Курт Кэмпбелл, ведущий специалист из Азии в Госдепартаменте Дэниел Критенбринк и помощник госсекретаря Джеймс О'Брайен провели несколько часов с китайскими дипломатами у посла Се Фена.

По данным издания, в тот же день госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком усилия Китая по Северной Корее.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что РФ не заинтересована в том, чтобы садиться за стол переговоров, считает заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин. "Не понимаю, откуда у людей появилось впечатление, что Россия хочет переговоров. Хотя и с очень большими потерями, совершенно не такими темпами, как планировалось, но все же понемногу россияне продвигаются. Зачем им тогда нас вообще слушать? Единая цель, с какой Россия заинтересована в переговорах, — наша капитуляция", — заявил он. Офицер ВСУ считает, что Запад далек от понимания реальной ситуации и планов РФ.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что переговорам Украины и США мешает плохой английский Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрея Ермака. "Однако английский у Зеленского только посредственный. У Ермака — откровенно плохой. Поэтому американцы часто не уверены, правильно ли они понимают двух ведущих политиков Украины, когда контактируют с ними напрямую. Они также не могут оценить, были ли их собственные объяснения корректно поняты", — пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.