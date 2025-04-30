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США раскритиковали Россию в Совбезе ООН из-за атак по Украине

США призвали Россию прекратить атаки и завершить войну.

30 апреля 2025, 15:28
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Автор:
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Slava Kot

В ходе заседания Совета Безопасности ООН представитель США Джон Келли обвинил Россию в кровавых атаках на Украину, ежедневно приводящих к жертвам среди гражданских. По его словам, Россия может прекратить войну и договориться о пути к миру.

США раскритиковали Россию в Совбезе ООН из-за атак по Украине

Джон Келли. Фото: x.com/USUN

На заседании Совбеза ООН заместитель постпреда США при ООН Джон Келли публично осудил действия Москвы. Американский дипломат обвинил Кремль в эскалации и массовом кровопролитии из-за ракетных ударов, повлекших гибель людей.

"Путь к миру должен начаться с всеобъемлющего прекращения огня, немедленного прекращения разрушений и кровопролития. К сожалению, в течение последних нескольких месяцев Россия продолжала наносить громкие удары по Украине, что приводило к ненужным потерям, в том числе среди мирных жителей", — сказал Келли.

По его словам, вместо атак Россия должна идти на мир, а США поддержат обе страны, если они будут следовать к окончанию войны.

"Сейчас у России есть прекрасная возможность достичь крепкого мира. Бремя прекращения войны лежит на России и Украине. Лидеры обеих стран должны решить, возможен ли мир. Если обе стороны будут готовы прекратить войну, Соединенные Штаты будут полностью поддерживать их путь к крепкому миру", — сказал Келли.

Россия продолжает систематически обстреливать территорию Украины, используя обширный арсенал вооружений: ракеты, дроны-камикадзе, артиллерию. Чаще под ударами оказываются города, объекты критической инфраструктуры, жилые кварталы, медицинские учреждения и школы.

Международные правозащитные организации неоднократно обвиняли российскую армию в военных преступлениях, в частности, за удары по гражданским целям, не имеющим никакого военного значения. В результате таких атак погибли тысячи мирных жителей, среди которых женщины, дети и пожилые люди.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в МИД Украины назвали главное условие для мирных переговоров с Россией.

Также "Комментарии" писали, что в ООН обратили внимание – Россия в разы усилила атаки на гражданское население Украины.



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Источник: https://usun.usmission.gov/remarks-at-a-un-security-council-briefing-on-ukraine-26/
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