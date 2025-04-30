США раскритиковали Россию в Совбезе ООН из-за атак по Украине

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
В ходе заседания Совета Безопасности ООН представитель США Джон Келли обвинил Россию в кровавых атаках на Украину, ежедневно приводящих к жертвам среди гражданских. По его словам, Россия может прекратить войну и договориться о пути к миру.
Джон Келли. Фото: x.com/USUN
На заседании Совбеза ООН заместитель постпреда США при ООН Джон Келли публично осудил действия Москвы. Американский дипломат обвинил Кремль в эскалации и массовом кровопролитии из-за ракетных ударов, повлекших гибель людей.
По его словам, вместо атак Россия должна идти на мир, а США поддержат обе страны, если они будут следовать к окончанию войны.
Россия продолжает систематически обстреливать территорию Украины, используя обширный арсенал вооружений: ракеты, дроны-камикадзе, артиллерию. Чаще под ударами оказываются города, объекты критической инфраструктуры, жилые кварталы, медицинские учреждения и школы.
Международные правозащитные организации неоднократно обвиняли российскую армию в военных преступлениях, в частности, за удары по гражданским целям, не имеющим никакого военного значения. В результате таких атак погибли тысячи мирных жителей, среди которых женщины, дети и пожилые люди.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в МИД Украины назвали главное условие для мирных переговоров с Россией.
Также "Комментарии" писали, что в ООН обратили внимание – Россия в разы усилила атаки на гражданское население Украины.
Новости