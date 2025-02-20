logo

BTC/USD

98208.43

ETH/USD

2735.07

LTC/USD

128.28

USD/UAH

41.90

EUR/UAH

43.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США США рассматривают "автоматическое" членство Украины в НАТО, если Россия нарушит мирное соглашение
commentss НОВОСТИ Все новости

США рассматривают "автоматическое" членство Украины в НАТО, если Россия нарушит мирное соглашение

Одной из гарантий безопасности Украины в мирном соглашении об окончании войны может быть "автоматическое" членство в НАТО.

сегодня, 11:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Администрация президента США Дональда Трампа считает, что одной из гарантий безопасности для Украины в случае прекращения войны может стать "автоматическое" членство в НАТО, если Россия нарушит условия мирного договора. Этот вариант должен снять одно из ключевых опасений Украины и Европы, что Россия после паузы совершит новое нападение.

США рассматривают "автоматическое" членство Украины в НАТО, если Россия нарушит мирное соглашение

Членство Украины в НАТО как гарантия безопасности. Фото из открытых источников

Как сообщает NBC News, Вашингтон рассматривает возможность предоставления Украине членства в НАТО в случае повторного нападения России.

"Одна из гарантий безопасности, которую Соединенные Штаты рассматривают как часть мирного соглашения, является автоматическое предоставление Украине членства в НАТО, если Россия нарушит соглашение", — пишет издание ссылаясь на слова американских чиновников.

Однако, министр обороны США Пит Хегсет во время визита в Европу исключил возможность вступления Украины в Альянс.

"Соединенные Штаты не верят, что членство Украины в НАТО является реалистичным результатом урегулирования путем переговоров", – сказал Хегсет.

Когда журналисты спросили президента США о членстве Украины в НАТО, Трамп ответил, что "не против этого", однако добавил, что "не считает это практическим". Как пояснил министр обороны Швеции Пол Йонсон США имели в виду пункт членства Украины, как гарантии безопасности, а не полную возможность запретить Киеву в будущем присоединиться к Альянсу.

Ранее портал "Комментарии" сообщил, что Зеленский перечислил четыре страны, которые против членства Украины в НАТО.

Также "Комментарии" писали, что Кремль выдвинул новое условие для окончания войны в Украине. Россия требует НАТО отменить бухарестские обещания 2008 года по поводу гарантий членства Украины в Альянсе в будущем.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.nbcnews.com/politics/national-security/week-upended-us-ukraine-relations-rcna192407
Теги:

Новости

Все новости