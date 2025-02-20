США рассматривают "автоматическое" членство Украины в НАТО, если Россия нарушит мирное соглашение

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Slava Kot
Администрация президента США Дональда Трампа считает, что одной из гарантий безопасности для Украины в случае прекращения войны может стать "автоматическое" членство в НАТО, если Россия нарушит условия мирного договора. Этот вариант должен снять одно из ключевых опасений Украины и Европы, что Россия после паузы совершит новое нападение.
Членство Украины в НАТО как гарантия безопасности. Фото из открытых источников
Как сообщает NBC News, Вашингтон рассматривает возможность предоставления Украине членства в НАТО в случае повторного нападения России.
Однако, министр обороны США Пит Хегсет во время визита в Европу исключил возможность вступления Украины в Альянс.
Когда журналисты спросили президента США о членстве Украины в НАТО, Трамп ответил, что "не против этого", однако добавил, что "не считает это практическим". Как пояснил министр обороны Швеции Пол Йонсон США имели в виду пункт членства Украины, как гарантии безопасности, а не полную возможность запретить Киеву в будущем присоединиться к Альянсу.
Ранее портал "Комментарии" сообщил, что Зеленский перечислил четыре страны, которые против членства Украины в НАТО.
Также "Комментарии" писали, что Кремль выдвинул новое условие для окончания войны в Украине. Россия требует НАТО отменить бухарестские обещания 2008 года по поводу гарантий членства Украины в Альянсе в будущем.
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