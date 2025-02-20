США рассматривают "автоматическое" членство Украины в НАТО, если Россия нарушит мирное соглашение

Администрация президента США Дональда Трампа считает, что одной из гарантий безопасности для Украины в случае прекращения войны может стать "автоматическое" членство в НАТО, если Россия нарушит условия мирного договора. Этот вариант должен снять одно из ключевых опасений Украины и Европы, что Россия после паузы совершит новое нападение.

Членство Украины в НАТО как гарантия безопасности. Фото из открытых источников

Как сообщает NBC News, Вашингтон рассматривает возможность предоставления Украине членства в НАТО в случае повторного нападения России.

"Одна из гарантий безопасности, которую Соединенные Штаты рассматривают как часть мирного соглашения, является автоматическое предоставление Украине членства в НАТО, если Россия нарушит соглашение", — пишет издание ссылаясь на слова американских чиновников.

Однако, министр обороны США Пит Хегсет во время визита в Европу исключил возможность вступления Украины в Альянс.

"Соединенные Штаты не верят, что членство Украины в НАТО является реалистичным результатом урегулирования путем переговоров", – сказал Хегсет.

Когда журналисты спросили президента США о членстве Украины в НАТО, Трамп ответил, что "не против этого", однако добавил, что "не считает это практическим". Как пояснил министр обороны Швеции Пол Йонсон США имели в виду пункт членства Украины, как гарантии безопасности, а не полную возможность запретить Киеву в будущем присоединиться к Альянсу.

Ранее портал "Комментарии" сообщил, что Зеленский перечислил четыре страны, которые против членства Украины в НАТО.

Также "Комментарии" писали, что Кремль выдвинул новое условие для окончания войны в Украине. Россия требует НАТО отменить бухарестские обещания 2008 года по поводу гарантий членства Украины в Альянсе в будущем.