США решили сделать исключения в санкциях для РФ: о чем идет речь

Правительство США разрешило проводить операции с российскими банками для расчетов в сфере энергетики. В лицензии, выданной Минфином, говорится о том, что запрет на операции снят до 1 ноября 2024 года, также возможно продление разрешения. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает сайт Министерства финансов США.

Санкции против России. Фото: из открытых источников

Отмечается, что снятие запрета на операции коснулось ВТБ, Центробанка, "Сбербанка" и "Альфа-банка", также упоминаются банк "Открытие", "Совкомбанк", "Росбанк", "ВЭБ", банки "Зенит" и "Санкт-Петербург".

В министерстве пояснили, что связанными с энергетикой будут считаться трансакции, имеющие отношение к добыче, производству, переработке, сжижению, транспортировке или покупке нефти и ряда других энергоресурсов, включая СПГ, древесину, уголь и уран. Лицензия также разрешает трансакции с российскими банками, связанные с производством, поставками или обменом энергией любыми способами.

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