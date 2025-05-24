США резко изменили свою позицию по войне в Украине: что теперь говорят о РФ

До недавнего времени официальный Вашингтон занимал сдержанную позицию относительно российской агрессии против Украины. Администрация Трампа даже требовала от европейских партнеров последовать ее примеру. Но с недавнего времени США пересмотрели свою позицию, неожиданно осудив "продолжение жестокой войны России против Украины" в совместном коммюнике после саммита министров финансов стран G7, состоявшегося в канадском Банфе. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет The Telegraph.

США. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, заявление знаменует собой существенный разворот в политике администрации Дональда Трампа, которая ранее избегала прямого возложения вины за войну на Москву.

"Мы осуждаем продолжение жестокой войны России против Украины и выражаем свое уважение огромной стойкости украинского народа и экономики", — говорится в заявлении, которое поддержали министры финансов G7, включая министра финансов США Скотта Бессента.

Авторы публикации отмечают, что впервые с момента избрания Трампа Белый дом поддержал риторику, которая ранее была характерна для союзников США в Европе. В документе также отмечается, что "G7 остается преданной непоколебимой поддержке Украины в защите ее территориальной целостности и права на существование, а также ее свободы, суверенитета и независимости на пути к справедливому и прочному миру".

Европейские союзники, которые в последние недели все больше теряли веру в посредническую миссию США, восприняли смену тона со сдержанной надеждой.

Журналисты подчёркивают, новый сигнал из Вашингтона усиливается и общим обещанием стран G7 относительно санкционного давления. Если Кремль и в дальнейшем будет медлить с прекращением огня, страны пообещали рассмотреть дополнительные ограничения.

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