США резко меняют позицию по отношению к РФ: что готовит Белый дом для Путина

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Ткачик Олеся
Соглашение по ресурсам с Украиной — фактически единственный реальный результат Дональда Трампа на посту президента США за 100 дней, считает военный эксперт Михаил Самусь.
США и РФ
По его словам, сейчас, пожалуй, самый интересный момент, что сделает кремлевский диктатор Владимир Путин в сложившейся ситуации. К примеру, он может согласиться на убеждение "младофээсбэшников" во главе с Кириллом Дмитриевым и объявить о прекращении огня, как результат получить надежду на снятие санкций, бизнес с США и спасение экономики.
Впрочем, говорит эксперт, Путин может продолжить игру вместе с клубом старых кэгэбешников в проекте "крепость в осадке". Как результат получить американское эмбарго на российскую нефть, разрушить экономику, спровоцировать резкое падение уровня жизни населения, объявить мобилизацию и вообще перейти к существованию в формате КНДР.
Он прогнозирует, что следует ожидать резкого изменения риторики США в отношении России и перехода к первым реальным шагам на принуждение РФ к прекращению огня.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин направил Трампу четкий сигнал относительно сроков войны против Украины.
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