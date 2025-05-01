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США резко меняют позицию по отношению к РФ: что готовит Белый дом для Путина

Виткофф и Дмитриев провалили переговоры и начали резко терять свои позиции

1 мая 2025, 17:44
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Ткачик Олеся

Соглашение по ресурсам с Украиной — фактически единственный реальный результат Дональда Трампа на посту президента США за 100 дней, считает военный эксперт Михаил Самусь.

США резко меняют позицию по отношению к РФ: что готовит Белый дом для Путина

США и РФ

"Виткофф, Дмитриев и друг "Владимир" подставили Трампа, а потому их позиции в американской администрации резко пошатнулись", — отметил эксперт.

По его словам, сейчас, пожалуй, самый интересный момент, что сделает кремлевский диктатор Владимир Путин в сложившейся ситуации. К примеру, он может согласиться на убеждение "младофээсбэшников" во главе с Кириллом Дмитриевым и объявить о прекращении огня, как результат получить надежду на снятие санкций, бизнес с США и спасение экономики.

Впрочем, говорит эксперт, Путин может продолжить игру вместе с клубом старых кэгэбешников в проекте "крепость в осадке". Как результат получить американское эмбарго на российскую нефть, разрушить экономику, спровоцировать резкое падение уровня жизни населения, объявить мобилизацию и вообще перейти к существованию в формате КНДР.

"По-моему, более привлекательным для Пуйла второй вариант, потому что в случае первого есть риск "бунта стариков". А вот молодежь еще слишком молода для реального противостояния. Поэтому моя гипотеза: Пуйло будет максимально тянуть, но Трамп в последующие дни начнет на него давить", — говорит Самусь.

Он прогнозирует, что следует ожидать резкого изменения риторики США в отношении России и перехода к первым реальным шагам на принуждение РФ к прекращению огня.

"Далее – внутренняя борьба в Кремле, которая и решит дальнейшие шаги: "вперед в КНДР" или "новая перестройка". Для нас пока ничего не меняется: война продолжается", – отметил Самусь.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин направил Трампу четкий сигнал относительно сроков войны против Украины.




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Источник: https://www.facebook.com/mykhailo.samus.7/posts/pfbid02R9BztENhL29AKRBKCALMX2MjvoPT4ordK7XaGDVxRMMdcce8p4477EMJtg7ULCCtl?locale=ru_RU
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