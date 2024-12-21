США считают Китай виновным в содействии войны РФ в Украине

США обвинили Китай в оказании поддержки России в ее войне против Украины, подчеркивая, что действия Пекина противоречат его заявлениям о мире. Такое заявление сделал постоянный представитель США при ООН Роберт Вуд во время заседания Совбеза ООН.

Постпред США в ООН Роберт Вуд. Фото: 24 Канал

"Китай заявляет, что поддерживает суверенитет и территориальную целостность, но если бы это было действительно важно для него, он должен использовать свое влияние, чтобы остановить Россию от нарушения суверенитета Украины", — подчеркнул дипломат.

Вуд также добавил, что Китай продолжает поставлять России продукцию двойного назначения, укрепляющую ее военную индустрию. Это включает в себя материалы для изготовления бомб, запчасти для техники, оборудования для оборонных заводов и технологии для беспилотных летательных аппаратов и ракет.

"Это оказание поддержки Пекином фактически означает молчаливое одобрение российской агрессии против Украины", — заявил представитель США.

По словам Вуда, Китай не использует свое влияние конструктивно, а напротив, оказывает политическое прикрытие России, повторяя ее пропаганду и игнорируя принципы Устава ООН.

"Если Китай действительно хочет способствовать мирному решению войны России против Украины, он должен прекратить поставки, поддерживающие российскую военную машину, наложить санкции на Россию, требовать вывода ее войск и продемонстрировать ответственность как постоянный член ООН, руководствуясь принципами Устава этой организации", — отметил дипломат.

Ранее заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл сообщил, что Китай оказывает России значительную военную помощь, что помогает Кремлю усиливать свой военный потенциал. Соответственно, Россия передает Китаю секретные военные технологии, в том числе в сфере подлодок и ракет.

Портал "Комментарии" писал, что Китай объявил, что введет визовые ограничения для сотрудников правительства США, которые "плохо вели себя по делам, связанным с Гонконгом".