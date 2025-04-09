Министр финансов США Скотт Бессент предостерег ЕС от сближения с Китаем.

США предупредили Европу. Фото из открытых источников

Скотт Бессент заявил, что Вашингтон может поначалу достичь торговых соглашений со своими союзниками. По его словам, это создаст основу для коллективного подхода к Китаю.

"Мы, вероятно, сможем достичь соглашения с нашими союзниками. И тогда мы можем подойти в Китай как единая группа", — сказал Скотт Бессент.

В то же время, американский министр предостерег Европейский Союз от сближения с Пекином вместо Вашингтона.

"Это было бы перерезанием себе горла", — добавил он.

Министр финансов США отметил, что многие страны, расположенные недалеко от Китая, стремятся проводить торговые переговоры со Штатами после зеркальных тарифных действий. Он добавил, что Китай является единственным государством, пытающимся усугублять конфликт со Штатами.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что спикер Государственного департамента США Темма Брюс прокомментировала ракетный удар РФ по Кривому Рогу, в результате которого погибли 20 человек. Представитель Госдепа повторила слова главы министерства Марко Рубио, что США узнают "достаточно скоро, через несколько недель, а не месяцев, серьезно ли Россия настроена на мир, или нет". "У нас нет времени. Каждый день, каждая уходящая неделя влияет на то, как живут люди. И некоторых из живущих сейчас завтра уже не будет в живых. Поэтому это происходит в срочном порядке. Это будет вопросом нескольких недель", — сказала Темма Брюс.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что представитель Государственного департамента США Темми Брюс в связи с обнародованными доказательствами участия китайских граждан в войне против Украины отметила роль Китая в поддержке российской агрессии.