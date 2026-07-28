США сделают российскую нефть тотальным хламом: это историческое решение унизит Путина

Сенат США может уже в ближайшее время рассмотреть новый двухпартийный законопроект, существенно усиливающий экономическое давление на Россию и Иран. Документ, о котором договорились американские сенаторы, предоставляет президенту Дональду Трампу более широкие полномочия по внедрению новых санкций и тарифов против стран, поддерживающих российский энергетический сектор. Об этом сообщает Bloomberg.

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Законопроект предусматривает возможность применения дополнительных ограничений по отношению к крупнейшим импортерам российской нефти и природного газа. Президент США получит право вводить специальные тарифы против пяти ключевых покупателей российских энергоносителей, а также государств, помогающих Москве обходить международные санкции.

Одной из жестких норм документа является возможность введения 500-процентных пошлин на отдельные российские товары, поставляемые в США. Кроме того, для крупнейших импортеров российской нефти и газа могут применяться дополнительные 100% тарифы, что должно еще больше ограничить доходы Кремля от экспорта энергоносителей.

Отдельный блок законодательной инициативы касается Ирана. Документ предлагает продлить действие санкционного закона, принятого еще в 1996 году, до 2031 года. Это позволит США и дальше применять вторичные санкции в отношении иностранных компаний, ведущих бизнес с Тегераном.

Инициатива получила поддержку президента Дональда Трампа. Одним из ее главных сторонников был сенатор-республиканец Линдси Грэм, активно продвигавший документ к своей смерти. Процедурное голосование по законопроекту запланировано на 28 июля.

В то же время, новые санкционные механизмы вызвали оживленную дискуссию среди американских законодателей. Часть демократов выражает обеспокоенность тем, что расширенные полномочия президента могут быть использованы для введения слишком широких тарифных ограничений.

Портал "Комментарии" уже писал , что визит президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты может стать одним из важнейших дипломатических шагов в этом году. По мнению политолога Николая Давидюка, ключевыми результатами переговоров с президентом США Дональдом Трампом должно стать усиление санкций против России, новые оборонные договоренности и продвижение мирного процесса.