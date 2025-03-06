США сделают все, чтобы не дать Украине победить: названа циничная причина

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Ткачик Олеся
Стратегическая цель безопасности Украины — распад России, считает политолог Алексей Паныч. При этом он подчеркивает, что пока Россия остается целой в нынешних международно признанных границах РФ, она всегда будет авторитарной, а значит, агрессивной соседям. По его убеждению, ни один американский президент этого не изменит, сколько он будет торговать с Россией.
США и Украина
При этом, говорит Паныч, стратегическая цель безопасности Соединенных Штатов — ни в коем случае не допустить распада России. На сегодняшний день главная причина даже не в ядерном оружии, а во всемирной борьбе за ресурсы. Китай уже обыграл США и ЕС практически во всей Африке. А если развалится РФ, все природные ресурсы Сибири достанутся почти монопольно Китаю, и не будет на то в США ни одного совета, добавил эксперт.
Именно поэтому, по его словам, единственный способ для США этого не допустить состоит в том, чтобы сохранить целостность РФ; возобновить торговлю РФ с Западом; и таким образом взять под контроль минеральные ресурсы РФ и Украины.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , как Трамп видит мир в Украине.
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