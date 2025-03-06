США сделают все, чтобы не дать Украине победить: названа циничная причина

Стратегическая цель безопасности Украины — распад России, считает политолог Алексей Паныч. При этом он подчеркивает, что пока Россия остается целой в нынешних международно признанных границах РФ, она всегда будет авторитарной, а значит, агрессивной соседям. По его убеждению, ни один американский президент этого не изменит, сколько он будет торговать с Россией.

США и Украина

При этом, говорит Паныч, стратегическая цель безопасности Соединенных Штатов — ни в коем случае не допустить распада России. На сегодняшний день главная причина даже не в ядерном оружии, а во всемирной борьбе за ресурсы. Китай уже обыграл США и ЕС практически во всей Африке. А если развалится РФ, все природные ресурсы Сибири достанутся почти монопольно Китаю, и не будет на то в США ни одного совета, добавил эксперт.

"США безразлично, что будет с европейской частью РФ. Там нечего ловить. Это Европе из этого региона будут либо новые кадры, либо новые траблы. США может оказаться неприятно, что в случае распада РФ на части территорий значительно возрастет влияние ислама — от Кавказа до Татарстана. Но отдавать Сибирь Китаю означает подписаться под тем, что 21 век будет "веком Китая", а остальной мир будет у Китая на побегушках, как когда-то в США", — отметил Паныч.

Именно поэтому, по его словам, единственный способ для США этого не допустить состоит в том, чтобы сохранить целостность РФ; возобновить торговлю РФ с Западом; и таким образом взять под контроль минеральные ресурсы РФ и Украины.

"Полностью отдавать Украину под контроль РФ – в этом для США нет стратегического интереса. По крайней мере, точно не будет с момента подписания соглашения о наших ископаемых. Но если Украина станет бить по России так, что Россия вот-вот и начнет шататься, США сделают все, чтобы нас остановить. Как уже останавливали осенью 2022 года. Ничего личного и ничего антиукраинского в этом нет. Есть национальный интерес США и он такой", — подчеркнул Паныч.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , как Трамп видит мир в Украине.



