Президент США Дональд Трамп снова заявил о том, что Украину не возьмут в НАТО. Как отметил политтехнолог Алексей Голобуцкий, американский президент снова сдал несколько важных пунктов предстоящих переговоров еще до начала процесса.

США и Украина

"С одной стороны, формат нынешнего НАТО, и тем более нынешней позиции США, превратил его в уже не столь желанного партнера для Украины. Ибо реальная эффективность обозначена как сомнительная. А "5 статья" стала чуть ли не одиозной. Теперь это скорее эвфемизм для "импотенции и невмешательства", – считает эксперт.

По его убеждению, и Украине, и Европе стратегически выгоднее сосредоточиться на новом альянсе — на чисто европейской самодостаточной структуре безопасности и обороны, для которой ВСУ станут частью надежного фундамента.

"Но речь не об этом. А о сливе процесса переговоров и части (или всех?) козырей к их началу. И о принятии решений по всем участникам Альянса без их согласия и даже участия", — отметил Голобуцкий.

Он считает, что это дополнительно ухудшит отношения Трампа с Европой. При этом эксперт добавил, что похоже, что стабилизация в Европе его не интересует.

Впрочем, эксперт обратил внимание на то, что в Офисе президента уже заявили, что у Украины есть красные линии, в частности то, что не может быть никаких ограничений численности армии, и не может быть никаких запретов на участие Украины, в частности в ЕС и НАТО.

"И это еще больше ставит под вопрос планы Трампа на реальные сделки, тем более долгосрочные", — подытожил Голобуцкий.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин, якобы, готов обсуждать идею американцев о прекращении войны в Украине. Более того, он даже поблагодарил Трампа за то, что он так занимается ситуацией, которая сложилась в Украине.



