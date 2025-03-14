США сливают переговоры по миру в Украине: детали

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Президент США Дональд Трамп снова заявил о том, что Украину не возьмут в НАТО. Как отметил политтехнолог Алексей Голобуцкий, американский президент снова сдал несколько важных пунктов предстоящих переговоров еще до начала процесса.
США и Украина
По его убеждению, и Украине, и Европе стратегически выгоднее сосредоточиться на новом альянсе — на чисто европейской самодостаточной структуре безопасности и обороны, для которой ВСУ станут частью надежного фундамента.
Он считает, что это дополнительно ухудшит отношения Трампа с Европой. При этом эксперт добавил, что похоже, что стабилизация в Европе его не интересует.
Впрочем, эксперт обратил внимание на то, что в Офисе президента уже заявили, что у Украины есть красные линии, в частности то, что не может быть никаких ограничений численности армии, и не может быть никаких запретов на участие Украины, в частности в ЕС и НАТО.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин, якобы, готов обсуждать идею американцев о прекращении войны в Украине. Более того, он даже поблагодарил Трампа за то, что он так занимается ситуацией, которая сложилась в Украине.
Новости