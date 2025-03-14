logo

BTC/USD

84365.41

ETH/USD

1925.42

LTC/USD

91.44

USD/UAH

41.69

EUR/UAH

45.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США США сливают переговоры по миру в Украине: детали
commentss НОВОСТИ Все новости

США сливают переговоры по миру в Украине: детали

Трамп подыгрывает Путину в процессе переговоров по Украине

сегодня, 12:54 comments1424
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Президент США Дональд Трамп снова заявил о том, что Украину не возьмут в НАТО. Как отметил политтехнолог Алексей Голобуцкий, американский президент снова сдал несколько важных пунктов предстоящих переговоров еще до начала процесса.

США сливают переговоры по миру в Украине: детали

США и Украина

"С одной стороны, формат нынешнего НАТО, и тем более нынешней позиции США, превратил его в уже не столь желанного партнера для Украины. Ибо реальная эффективность обозначена как сомнительная. А "5 статья" стала чуть ли не одиозной. Теперь это скорее эвфемизм для "импотенции и невмешательства", – считает эксперт.

По его убеждению, и Украине, и Европе стратегически выгоднее сосредоточиться на новом альянсе — на чисто европейской самодостаточной структуре безопасности и обороны, для которой ВСУ станут частью надежного фундамента.

"Но речь не об этом. А о сливе процесса переговоров и части (или всех?) козырей к их началу. И о принятии решений по всем участникам Альянса без их согласия и даже участия", — отметил Голобуцкий.

Он считает, что это дополнительно ухудшит отношения Трампа с Европой. При этом эксперт добавил, что похоже, что стабилизация в Европе его не интересует.

Впрочем, эксперт обратил внимание на то, что в Офисе президента уже заявили, что у Украины есть красные линии, в частности то, что не может быть никаких ограничений численности армии, и не может быть никаких запретов на участие Украины, в частности в ЕС и НАТО.

"И это еще больше ставит под вопрос планы Трампа на реальные сделки, тем более долгосрочные", — подытожил Голобуцкий.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин, якобы, готов обсуждать идею американцев о прекращении войны в Украине. Более того, он даже поблагодарил Трампа за то, что он так занимается ситуацией, которая сложилась в Украине.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid035aFWtk7WBi2e5TZj2krQn8xYC52wjtMgTs3oEbSYxkUAb96dhvpXecXnSiL4yfhcl&id=100039960767374&locale=ru_RU
Теги:

Новости

Все новости