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Ткачик Олеся
Издание WP вышло со статьей о том, что Украине за прошлый год удалось мобилизовать всего 200 тыс. военнослужащих из запланированных 500 тыс. При этом журналисты сделали вывод о "неизбежности поражения", которое уже традиционно для американских медиа, говорит политолог Петр Олещук.
Мобилизация в Украине
При этом он обратил внимание на мнение бывшего американского военного Эндрю Таннера, утверждающего, что республиканцы и демократы вместе играют против Украины.
Вместе с тем, Олещук отметил, что такой тренд он фиксирует еще с осени 2022 года, когда Милли заявил о том, что "после успехов Украина должна перейти к переговорам". Также он напомнил недавнее интервью госсекретарю Энтони Блинкена, заявившему, что Штаты "были близки к прямому конфликту" с РФ на фоне ее широкомасштабного вторжения в Украину в 2022 году. При этом он добавил, что США смогли справиться с тем, чтобы избежать прямого конфликта с РФ.
То есть, говорит Олещук, в последнее время было очень много "утечек" от администрации Байдена, что они-де очень сильно боялись ядерного удара со стороны россиян и "втягивания в войну", а потому начали существенно ограничивать военную помощь для Украины.
При этом, по его словам, для демократов было важно, чтобы Украина была инициатором переговоров и уступок, чтобы не брать на себя ответственность за гарантирование чего-либо.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , какой возраст является оптимальным для мобилизации по мнению военных.
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