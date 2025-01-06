Издание WP вышло со статьей о том, что Украине за прошлый год удалось мобилизовать всего 200 тыс. военнослужащих из запланированных 500 тыс. При этом журналисты сделали вывод о "неизбежности поражения", которое уже традиционно для американских медиа, говорит политолог Петр Олещук.

Мобилизация в Украине

При этом он обратил внимание на мнение бывшего американского военного Эндрю Таннера, утверждающего, что республиканцы и демократы вместе играют против Украины.

"Придираться за такие факты, как количество территорий, утраченных Украиной, не добавляя одновременно контекста о рекордных потерях россиян, зацикливаться на вербовке и мобилизации, тогда как не хватает вооружения, — такой газлайтинг является характерной чертой медиакампании давления, которую поддерживают инсайдеры .Цель — убедить как можно больше американцев забыть об Украине и беспокоиться о Китае. В этом принимают участие как демократы, так и республиканцы", — отметил военный.

Вместе с тем, Олещук отметил, что такой тренд он фиксирует еще с осени 2022 года, когда Милли заявил о том, что "после успехов Украина должна перейти к переговорам". Также он напомнил недавнее интервью госсекретарю Энтони Блинкена, заявившему, что Штаты "были близки к прямому конфликту" с РФ на фоне ее широкомасштабного вторжения в Украину в 2022 году. При этом он добавил, что США смогли справиться с тем, чтобы избежать прямого конфликта с РФ.

То есть, говорит Олещук, в последнее время было очень много "утечек" от администрации Байдена, что они-де очень сильно боялись ядерного удара со стороны россиян и "втягивания в войну", а потому начали существенно ограничивать военную помощь для Украины.

"И "странным образом" это все соединилось с началом в американских СМИ медиа-кампании, которую Таннер удачно обозвал "газлайтингом". Смысл этой кампании заключался в продвижении мнений о невозможности победы для Украины, необходимости переговоров, уступок, уговоров российского диктатора. Это была (и есть) действительно масштабная информационная кампания. Смысл ее, в общем-то, понятен. Блинкен сам признался, что они не хотели втягивания в войну с русскими. Самое простое – это просто как-то "приморозить" эту войну, чего они и добивались своими медийными усилиями", — подчеркнул эксперт.

При этом, по его словам, для демократов было важно, чтобы Украина была инициатором переговоров и уступок, чтобы не брать на себя ответственность за гарантирование чего-либо.

"Ну и сейчас вопрос для "западных партнеров". Не думали ли они, что почти трехлетняя кампания по продвижению нарративов о "бессмысленности сопротивления" и "бесперспективности войны" повлиять на мобилизацию в Украине?" – подытожил политолог.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , какой возраст является оптимальным для мобилизации по мнению военных.



