США создадут новую версию техники, на которую так охотятся россияне в Украине

Пентагон в этом месяце заключил контракт с производителем танков Abrams, чтобы начать предварительную разработку нового варианта танка – M1E3. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Defense News".

Танки Abrams. Фото: GettyImagеs

СМИ отмечает, как ожидается, новый танк будет легче и более высокотехнологичным, что повысит его живучесть в бою.

В США надеются, что новый вариант сможет поступить на вооружение в те же сроки, что и боевая машина пехоты M30, которая находится на стадии разработки. Пока что график предварительного проектирования M1E3 и дальнейших работ находится на рассмотрении в отделе закупок армии. Более четкие сроки, вероятно, будут определены к осени.

Как рассказал бригадный генерал Джеффри Норман, "это будет совсем другой по конфигурации Abrams, чем тот, что мы имеем сейчас".

Отмечается, что в течение следующих 18 месяцев армия США проведет ряд мероприятий по совершенствованию технологий, включая возможности автозагрузки, вспомогательные средства, которые позволяют экипажу работать в полном снаряжении внутри танка, альтернативные силовые агрегаты и системы активной защиты.

Планируется также снизить вес новой версии Abrams до 60 тонн, при этом, по словам Нормана, вес нынешнего варианта составляет примерно 73 тонны. Для этого, по его словам, "придется изменить конфигурацию экипажа, рассмотреть возможности перехода на дистанционную башню или башню с дополнительным экипажем, чтобы сэкономить место под броней".

Силовые установки также будут модернизированы для снижения расхода топлива, а также бесшумного наблюдения и бесшумного движения.

M1E3 также будет иметь интегрированную систему активной защиты, которая является неотъемлемой частью выживания, профиля и дизайна машины, сказал Норман.

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