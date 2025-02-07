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США спасают российских олигархов: что произошло

Штаты решили ослабить санкции против российских богачей

7 февраля 2025, 21:12
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Марьян Ощановский

Министерство юстиции США приняло решение распустить оперативную группу Klepto Capture, занимавшуюся обеспечением соблюдения санкций против связанных с Кремлем олигархов.

США спасают российских олигархов: что произошло

США ослабляют санкции. Фото из открытых источников

"С одной стороны – это плохо, ведь ты можешь ввести санкции против любого, но попробуй найти его имущество в современной системе оффшоров и "фунтов". С другой стороны, Дональд Трамп обещал своим избирателям бороться с наркоторговлей, а не с российскими олигархами. Проблемы Украины, отказавшейся убрать неудобного для республиканцев посла, его не беспокоят", — прокомментировал политолог Николай Мельник.

В то же время, отметил политексперт, Трамп обещает удвоить санкционное давление на Россию, демонстрируя готовность к повышению ставок в игре.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время Украина не обсуждала с США новые пакеты военной помощи. При этом после встречи с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лемми президент сообщил, что в настоящее время США не сбавляли военную поддержку Украины. "У нас нет на сегодняшний день уменьшения американской поддержки. Помощь не остановлена, она продолжается, за это я благодарен США. Мы не говорим о новых пакетах, пока об этом рано говорить", – заявил Владимир Зеленский.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал , что в ответ на наступление Сил обороны Украины в Курской области РФ вражеская армия начала активно использовать ударные дроны на оптоволокне и авиацию, которая залетала над городом Суджа, который контролирует украинская армия. "В Курской область сегодня, кроме дронов на оптоволокне, активно работала вражеская авиация. Россияне настолько наглоли, что залетали даже над Суджей", — рассказал военный.



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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0ZUBU4ttJDtnWasmeXpEK6iVDZ4m971K7vscyMxm3Wxdp5X2bynquNfGcsrpD5upql&id=100000878673787
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