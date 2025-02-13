США строят новую коммуникацию с РФ: каковы ее особенности

После инаугурации Дональда Трампа вопрос завершения войны в Украине подняли на новый уровень, в частности, ежедневно появляется немало сообщений о возможных встречах, переговорах и мирных инициативах, отметил политолог Игорь Чаленко.
Трамп переговорил с Путиным. Фото из открытых источников
"Сейчас проходят два параллельных процесса. Официальные лица – спецпредставитель США Кит Келлог, Владимир Зеленский, Андрей Ермак говорят, что никакого мирного плана пока нет. В то же время, есть вторая сторона, активно продвигающая в публичной плоскости конкретные пункты плана с датами и деталями. Информация с якобы пунктами мирного плана обнародуется в основном из-за российских олигархов вроде Александра Лебедева и людей, которые имели с ним бизнес-контакты. К слову, Лебедев – бывший кгбшник, олигарх, живущий в Лондоне и имеющий связи как с российскими, так и с британскими элитами. Очевидно, что инициаторы "ливней" пытаются максимально прозондировать восприятие конкретных пунктов возможных мирных инициатив. То есть открыть "Окно Овертона", чтобы понять, какие предложения могут быть одобрены всеми сторонами, а какие – нет. Вместе с тем вполне допускаю, что это может быть собственная игра российских олигархов, а не указания Кремля", — рассказал политолог.
По словам эксперта, в этом контексте уместно упомянуть, что Министерство юстиции США решило расформировать рабочую группу, занимавшуюся обеспечением соблюдения санкций против российских олигархов.
Читайте Comments.ua в Google News
"Рабочая группа расформирована, но дела остаются. Очевидно, таким образом Белый дом посылает российским олигархам сигнал о готовности вести коммуникацию, если они смогут внести конструктивный вклад в переговорный процесс", — отметил он.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.