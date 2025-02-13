США строят новую коммуникацию с РФ: каковы ее особенности

После инаугурации Дональда Трампа вопрос завершения войны в Украине подняли на новый уровень, в частности, ежедневно появляется немало сообщений о возможных встречах, переговорах и мирных инициативах, отметил политолог Игорь Чаленко.

Трамп переговорил с Путиным. Фото из открытых источников

"Сейчас проходят два параллельных процесса. Официальные лица – спецпредставитель США Кит Келлог, Владимир Зеленский, Андрей Ермак говорят, что никакого мирного плана пока нет. В то же время, есть вторая сторона, активно продвигающая в публичной плоскости конкретные пункты плана с датами и деталями. Информация с якобы пунктами мирного плана обнародуется в основном из-за российских олигархов вроде Александра Лебедева и людей, которые имели с ним бизнес-контакты. К слову, Лебедев – бывший кгбшник, олигарх, живущий в Лондоне и имеющий связи как с российскими, так и с британскими элитами. Очевидно, что инициаторы "ливней" пытаются максимально прозондировать восприятие конкретных пунктов возможных мирных инициатив. То есть открыть "Окно Овертона", чтобы понять, какие предложения могут быть одобрены всеми сторонами, а какие – нет. Вместе с тем вполне допускаю, что это может быть собственная игра российских олигархов, а не указания Кремля", — рассказал политолог.

По словам эксперта, в этом контексте уместно упомянуть, что Министерство юстиции США решило расформировать рабочую группу, занимавшуюся обеспечением соблюдения санкций против российских олигархов.

"Рабочая группа расформирована, но дела остаются. Очевидно, таким образом Белый дом посылает российским олигархам сигнал о готовности вести коммуникацию, если они смогут внести конструктивный вклад в переговорный процесс", — отметил он.