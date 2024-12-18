США требуют от Украины «горькую уступку»: что предложат вместо этого

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Ткачик Олеся
Самым эффективным путем для Соединенных Штатов побуждать Украину и Россию к переговорам является увеличение поставок оружия в Киев. Такое мнение высказал американский политолог, дипломат и профессор Стэнфордского университета Майкл Макфол, сообщает Sky News.
США и Украина
В частности, Макфол отметил, что избранный президент США Дональд Трамп должен не только ускорить оказание уже одобренной военной помощи, но и отправить больше вооружения, чтобы остановить российское наступление на востоке Украины.
По словам дипломата, создание патовой ситуации на поле боя может вынудить стороны начать серьезные переговоры.
По мнению экс-посла, параллельно с этим Трамп должен будет убедить президента Украины Владимира Зеленского прекратить боевые действия, что окажется сложной задачей.
Макфол считает, что Украина может быть вынуждена совершить "горькую уступку" – согласиться на оставление значительной части своей территории под российской оккупацией. В качестве компенсации за такую уступку дипломат предлагает членство в НАТО для неоккупированных территорий Украины.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что сейчас под российской оккупацией находятся части пяти украинских областей, а также Крым. Как отметил президент Зеленский, Украине нет сил и средств, чтобы вернуть эти территории военным путем.
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