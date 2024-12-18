США требуют от Украины «горькую уступку»: что предложат вместо этого

Самым эффективным путем для Соединенных Штатов побуждать Украину и Россию к переговорам является увеличение поставок оружия в Киев. Такое мнение высказал американский политолог, дипломат и профессор Стэнфордского университета Майкл Макфол, сообщает Sky News.

США и Украина

В частности, Макфол отметил, что избранный президент США Дональд Трамп должен не только ускорить оказание уже одобренной военной помощи, но и отправить больше вооружения, чтобы остановить российское наступление на востоке Украины.

По словам дипломата, создание патовой ситуации на поле боя может вынудить стороны начать серьезные переговоры.

"Путин будет вести серьезные переговоры только тогда, когда российские вооруженные силы больше не смогут захватывать больше украинской территории, или что еще лучше, хотя и менее вероятно, когда российские солдаты начнут терять позиции", — заявил Макфол.

По мнению экс-посла, параллельно с этим Трамп должен будет убедить президента Украины Владимира Зеленского прекратить боевые действия, что окажется сложной задачей.

Макфол считает, что Украина может быть вынуждена совершить "горькую уступку" – согласиться на оставление значительной части своей территории под российской оккупацией. В качестве компенсации за такую уступку дипломат предлагает членство в НАТО для неоккупированных территорий Украины.

"Это единственная карта, которую Трамп может разыграть, чтобы убедить украинцев прекратить боевые действия", — подытожил Макфол.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что сейчас под российской оккупацией находятся части пяти украинских областей, а также Крым. Как отметил президент Зеленский, Украине нет сил и средств, чтобы вернуть эти территории военным путем.



