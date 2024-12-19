Спецпредставитель новоизбранного президента США Дональда Трампа по российско-украинской войне Кит Келлог заявил, что убийство генерала Кириллова "не было разумным шагом" со стороны Киева.

США и Украина

"Собственно, а почему Украине делать "умные шаги", если все предыдущие "умные шаги", рекомендованные из Вашингтона, приводили к поражениям. С другой стороны, когда Украина не делала "умные шаги", то часто побеждала", – отреагировал на заявление Келлога политолог Петр Олещук.

К примеру, по его словам, президент Дж. Буш-старший рекомендовал Украине в 1991 году не делать "неразумных шагов" по выходу из состава СССР. Тогда, говорит политолог, к нему не прислушались, и сделали "глупо".

"Это позволило появиться украинскому государству. А потом начали "действовать разумно": отдали ядерное оружие, уничтожали конвенционное вооружение, а когда россияне пришли отбирать Крым — по "умному совету" администрации президента Барака Обамы Украина не сопротивлялась. Так, Украина потеряла заметную часть собственной территории. А это запустило механизм, который привел к кровавой войне в Европе после 1945 года", — говорит Олещук.

Он напомнил, что в 2022 году американцы требовали от Украины "действовать разумно". Правительство должно было бежать, оставив государство на произвол судьбы, чтобы россияне спокойно могли устроить здесь геноцид. Россияне тоже верили, что украинцы будут "поступать разумно", а потому отправляли вместе с войсками полицейские части для подавления протестов, подчеркнул эксперт.

"И снова "неразумные действия" с точки зрения США спасли Украину как государство. Возможно, именно "глупые шаги" — это то, что нужно для Украины, чтобы в будущем не было столько крови?" – отмечает политолог.

По его словам, пусть россияне не думают, что мы "умны". Пусть, говорит Олещук, лучше думают, что украинцы — психи, с "отраженными" спецслужбами, которые, если потребуется, подорвут какого-нибудь генерала. А могут опять же, если это потребуется, вооружить повстанцев дронами, чтобы свергнуть авторитарный режим, существовавший не одно десятилетие.

"Не только Келлогу это не нравится. Совершенно все "хорошие русские" ноют, что "это убийство только приведет к эскалации и ничего не изменит". Мол, это не повлияет на поле сражения и т.д. Так никто и не говорит о прямом влиянии. Никто не говорит, что это убийство прямо сейчас что-нибудь изменит. Это просто возмездие. В библейском, ветхозаветном смысле", — подчеркнул политолог.

Как говорит Олещук, в случае Кириллова вообще получилось очень красиво. За день до убийства СБУ объявил ему подозрение за массовое применение российскими войсками запрещенного химического оружия против Сил обороны.

"Но здесь, как оказалось, речь не шла о долгой международной судебной бюрократии, которая все равно не закончилась ничем. Нет, возмездие пришло быстро. И пусть теперь другие российские военные преступники, которым украинские правоохранители будут выписывать подозрения, полагают. Это оно или не оно? Думают и нервничают. Вот такой вот понятный месседж", – говорит политолог.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что по словам Келлога, Украина и РФ готовы к переговорам.



