США усиливают давление на Китай, ослабляя его экономические возможности и влияние в Азии, заявил политолог Андрей Городницкий.

Штаты увеличили давление на КНР. Фото из открытых источников

"Китай сейчас очень сильно страдает от США. Давление Штатов усилилось после визита Путина в Китай и очередного нагнетания ситуации вокруг Тайваня, поскольку, несмотря на визит Си Цзиньпина в Европу и встречу с Макроном, Пекин решил продолжать политику поддержки России", – рассказал Андрей Городницкий.

По словам политолога, ранее считалось, что Китай равнозначен США, однако выяснилось, что Штаты могут переманивать на свою сторону нейтральные страны Азии, тогда как позиции Пекина постепенно ослабевают. Вот почему, отметил он, Китай вынужден идти на уступки, отказываясь от торговли с Россией.

"Инвестиции в китайскую экономику три года назад были на уровне $300 млрд. Сейчас инвестиции составляют всего $19-20 млрд. Это очень сильно ослабляет Пекин, которому нужны деньги", – сказал эксперт.

Вместе с тем, по словам Андрея Городницкого, ослабление Китая происходит медленно, поскольку на китайском рынке находятся огромные американские активы и средства, на перевод которых в Индию и другие страны нужно время.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские власти будут забирать у владельцев предприятия военно-промышленного комплекса за срыв государственного заказа. "Вся производственная база располагает графиками комплектования, сходящимися в план-графике поставок. Их реализация находится под четким контролем со стороны коллегии ВПК. В случае серьезных отклонений в отношении проштрафившихся предприятий применяют соответствующие меры, вплоть до смены собственника", — заявил Антон. Алиханов.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российский диктатор Владимир Путин и диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын, подписав договор о стратегическом военном партнерстве, аннулировали международные резолюции и решения по КНДР, заявил советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, теперь ООН и другие организации, ответственные за эффективный контроль за исполнением санкций, выглядят "крайне красноречиво".