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США уже готовят кадры для РФ в рамках проекта «перезагрузка»: при чем здесь дочь Навального

Дочь Навального работает в штабе Гаррис

сегодня, 10:20
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Ткачик Олеся

По информации британского издания Times, дочь российского политика Алексея Навального Дарья работает штатным менеджером предвыборной кампании Камалы Гаррис в штате Пенсильвания.

США уже готовят кадры для РФ в рамках проекта «перезагрузка»: при чем здесь дочь Навального

Дарья Навальная

Согласно ее учетной записи на LinkedIn, с августа она работает штатным менеджером кампании Гаррис в Филадельфии.

Как отмечает издание, обязанности Дарьи Навальной также включают мобилизацию избирателей и работу с общественностью и координирует работу волонтеров. Однако, добавляют журналисты, сама девушка не делала публичных заявлений в поддержку Гаррис.

На эту информацию отреагировал политолог Петр Олещук. Он иронизирует, что Дарья Навальная, пожалуй, настолько "ценный кадр", что ее просто не могли не взять на работу.

"Здесь мы все очень обиделись на бред, который недавно нес на концерте Джаред Лето. И правильно возмущались, но все то, что он говорил, полностью вписывается в официальную идеологию современных США. "Россияне – нормальные ребята, это путен – плохой. Но и с ним надо договариваться, а потом, когда "урегулируем" с ним войну – сразу возобновим отношения с россиянами и устроим "perezagruzka", – отметил Олещук.

При этом он подчеркнул, что кадры будущей "демократической витрины" для старой и гнилой империи уже готовятся в США.

При этом известно, что дочь Навального окончила Стэнфордский университет в Калифорнии в июне — через четыре месяца после смерти ее отца в российской тюрьме. С 2019 г. она изучала социальную психологию и политологию. Навальный заявлял, что его дочь получила эндавмент на обучение в Стэнфорде, и они с женой покрывают только расходы на проживание и питание.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент США Джо Байден лично встречался с женой и дочерью Навального.




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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid06YdWbQTNnMVadsj4w1H74McnkcTLtH1YHtRK2NSdfgazxUMsVMncNgFzMaypfdi2l&id=100000541433652
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