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Ткачик Олеся
По информации британского издания Times, дочь российского политика Алексея Навального Дарья работает штатным менеджером предвыборной кампании Камалы Гаррис в штате Пенсильвания.
Дарья Навальная
Согласно ее учетной записи на LinkedIn, с августа она работает штатным менеджером кампании Гаррис в Филадельфии.
Как отмечает издание, обязанности Дарьи Навальной также включают мобилизацию избирателей и работу с общественностью и координирует работу волонтеров. Однако, добавляют журналисты, сама девушка не делала публичных заявлений в поддержку Гаррис.
На эту информацию отреагировал политолог Петр Олещук. Он иронизирует, что Дарья Навальная, пожалуй, настолько "ценный кадр", что ее просто не могли не взять на работу.
При этом он подчеркнул, что кадры будущей "демократической витрины" для старой и гнилой империи уже готовятся в США.
При этом известно, что дочь Навального окончила Стэнфордский университет в Калифорнии в июне — через четыре месяца после смерти ее отца в российской тюрьме. С 2019 г. она изучала социальную психологию и политологию. Навальный заявлял, что его дочь получила эндавмент на обучение в Стэнфорде, и они с женой покрывают только расходы на проживание и питание.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент США Джо Байден лично встречался с женой и дочерью Навального.
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