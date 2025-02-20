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США уже не скрывают своих козырей, чтобы ускорить переговоры

Сейчас американцы проводят аудит тех санкций, которые уже введены.

сегодня, 21:04
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Автор:
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Лиля Воробьева

США могут рассмотреть возможность корректировки санкций против России, если это будет способствовать достижению мира в Украине. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на министра финансов США Скотта Бессента.

США уже не скрывают своих козырей, чтобы ускорить переговоры

Скотт Бессент (фото из открытых источников)

"Министр финансов Скотт Бессент заявил в четверг, что США готовы либо усилить, либо упразднить штрафы на основе готовности Кремля к переговорам", — отмечает издание.

При этом у публикации нет прямой цитаты Бессента, где он прямо говорит о возможности ослабления санкций в отношении РФ. Однако в ответ на вопрос о потенциальных изменениях в санкционной политике министр финансов США назвал такую характеристику "очень хорошей".

На YouTube-канале Bloomberg опубликовано видео всего разговора Бессента с журналистами.

"Я пересматриваю санкционную политику: почему мы делаем то, что делаем, была ли она эффективной, действуем ли мы в соответствии с реалиями XXI века, а не устаревшими методами?" – отметил он в своем интервью.

На замечание журналистки, что нынешние санкции были введены, в частности, против России, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров, Бессент ответил:

"Мы скажем россиянам, чтобы они сели за стол переговоров с очень четким сообщением о том, что, если нам потребуется, мы пойдем на усиление санкций", — говорится в сообщении.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Венгрия не будет поддерживать расширение санкций Европейского Союза против граждан России и Беларуси, поскольку, по ее мнению, необходимо "дать время для мирных переговоров между США и Россией". Об этом заявил министр иностранных дел Петер Сийярто, его слова цитирует спикер венгерского правительства Золтан Ковач.

Сийярто выразил критику в адрес Брюсселя из-за "поспешных решений", которые, по его словам, мешают усилиям, направленным на мирное урегулирование войны в Украине.



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