США уже считают доходы: в Белом доме оценили соглашение с Украиной

США рассчитывают получить около 20 миллиардов долларов дохода от соглашения по добыче редкоземельных и других полезных ископаемых в Украине. При этом фактическая прибыль может быть еще выше. Об этом сообщил советник Белого дома по экономическим вопросам Кевин Гассет в комментарии корреспонденту Келли Майер.

Соглашение о полезных ископаемых (фото из открытых источников)

Согласно условиям соглашения часть доходов от украинских минеральных ресурсов будет передаваться в специальный фонд, который будет находиться под общим контролем США и Украины.

Гассет отметил, что реальный доход от сделки может превысить 20 миллиардов долларов, учитывая его значение для американской экономики.

По его словам, президент США Дональд Трамп считает, что это соглашение не только укрепит национальную безопасность страны, обеспечив ее критически важными минералами, но и поможет закрепить контроль над соответствующими территориями, ведь, как заявил советник, "никто не хочет нападать на принадлежащие США объекты".

"Я думаю, что наличие определенной доли американской собственности – это способ обеспечить внимание США к этому региону, что, как мы надеемся, поможет сохранить мир, когда он, как мы надеемся, наступит", – заявил Гассет.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, пойдет ли Трамп на уступки. Непростые дискуссии между администрацией Дональда Трампа и Европой и Украиной не следует однозначно воспринимать как попытку США полностью разорвать отношения с многолетними партнерами, считает политолог Петр Олещук. По его мнению, резкая риторика Трампа – это повышение ставок со стороны Штатов, чтобы потом сделать шаг назад, который будет восприниматься всеми как успешная договоренность.

По его словам, США, вероятно, озвучивают сейчас много неприемлемых предложений, чтобы потом Дональд Трамп заявил: "У меня есть прекрасное соглашение о мире. Украину не берем в НАТО, а Россия оставляет за собой оккупированные территории".