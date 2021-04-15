США ужесточит политику в отношении России в ближайшее время - детали

Глава США Джо Байден планирует в ближайшее время усилить жесткую политику в отношении Российской Федерации. Об этом сообщает CNN.

Отношения США и России: Америка усилит жесткую политику в отношении РФ. Фото: ria.ru

В четверг администрация Президента сообщит о новых санкциях против России. Такие меры решили ввести в ответ на хакерские атаки, взлом SolarWinds и вмешательства в президентские выборы.

Прежде всего санкционные ограничения будут касаться российских физических и юридических лиц.

Также в сообщении отмечено, что на этот раз санкции будут направлены непосредственно на российскую разведку, чиновников и организации, причастные к взлому программного обеспечения корпорации SolarWinds.

Все мероприятия и будущие ограничения будут скоординированы с европейскими союзниками.

Кроме того, CNN подчеркивает, что у российских дипломатов будет 30 дней, чтобы покинуть страну.

Напомним, что в декабре хакеры взломали систему Министерства финансов США. Киберпреступники получили доступ к тайным перепискам Минфина Соединенных Штатов Америки. Кибератаки связывают с деятельностью хакерской группы APT29 или Cozy Bear, которую подозревают в связях со службой внешней разведки Кремля.

Ранее сообщалось, что председатель ведущей фракции Европарламента — Европейской народной партии Манфред Вебер считает, что власти Евросоюза и США следует ужесточить санкции в отношении России в случае эскалации ситуации в Донбассе или ухудшения здоровья российского оппозиционера Алексея Навального. Однако на какие меры может пойти Запад, если Россия продолжит накалять ситуацию? Что сможет ее остановить? Мнения экспертов читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" писал, что украинскому хакеру сообщили о подозрении во взломе иностранных банков.

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