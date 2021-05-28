США узнали новую информацию об источнике коронавируса - СМИ

Разведка США узнала новую информацию о происхождении коронавируса. Об этом убеждают в The New York Times, ссылаясь на источники из Белого дома.

Американская разведка узнала информацию о происхождении COVID-19. Фото: static.dw.com

Кроме того, в сообщении отмечается, что американская разведка располагает новыми и еще не исследованными данными, связанными с источником пандемии коронавируса.

Пока информацию, которую узнали спецслужбы, не разглашают. Для того, чтобы убедиться, каким образом распространился коронавирус, разведка использует очень сильные компьютерные мощности.

Стоит отметить, что президент США Джозеф Байден приказал американским спецслужбам определить происхождение коронавируса. На исполнение этой задачи лидер страны дал 90 дней.

Через три месяца Байден будет ожидать отчет от спецслужб, они должны использовать данные американских лабораторий и остальных федеральных ведомств относительно того, был вирус передан от животного человеку, завезли его в страну специально, или он появился в результате "утечки" из лаборатории в Ухане (Китай).

Напомним, что в мире может появиться "олимпийский" штамм коронавируса. Одно из самых известных спортивных событий мира с нетерпением ждут сотни спортсменов и тысячи болельщиков. Олимпийские игры в этом году должна принимать Япония, однако, проведение соревнований — под угрозой срыва. В чем причина? Узнавайте в нашем материале.

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