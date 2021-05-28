logo
Русский Українська

BTC/USD

36905.81

ETH/USD

2569.81

LTC/USD

181.00

USD/UAH

27.65

EUR/UAH

33.80

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир США США узнали новую информацию об источнике коронавируса - СМИ
commentss НОВОСТИ Все новости

США узнали новую информацию об источнике коронавируса - СМИ

Разведка США владеет новыми, еще не исследованными данными, связанными с источником пандемии коронавируса

сегодня, 09:10
Автор:

Кириєнко Анна

Разведка США узнала новую информацию о происхождении коронавируса. Об этом убеждают в The New York Times, ссылаясь на источники из Белого дома.

США узнали новую информацию об источнике коронавируса - СМИ

Американская разведка узнала информацию о происхождении COVID-19. Фото: static.dw.com

Кроме того, в сообщении отмечается, что американская разведка располагает новыми и еще не исследованными данными, связанными с источником пандемии коронавируса.

Пока информацию, которую узнали спецслужбы, не разглашают. Для того, чтобы убедиться, каким образом распространился коронавирус, разведка использует очень сильные компьютерные мощности.

Стоит отметить, что президент США Джозеф Байден приказал американским спецслужбам определить происхождение коронавируса. На исполнение этой задачи лидер страны дал 90 дней.

Через три месяца Байден будет ожидать отчет от спецслужб, они должны использовать данные американских лабораторий и остальных федеральных ведомств относительно того, был вирус передан от животного человеку, завезли его в страну специально, или он появился в результате "утечки" из лаборатории в Ухане (Китай).

Напомним, что в мире может появиться "олимпийский" штамм коронавируса. Одно из самых известных спортивных событий мира с нетерпением ждут сотни спортсменов и тысячи болельщиков. Олимпийские игры в этом году должна принимать Япония, однако, проведение соревнований — под угрозой срыва. В чем причина? Узнавайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, существует ли вероятность заражения коронавирусом на открытом воздухе. Этот вопрос, наверное, задавали себе многие. Подробно об этом на своем YouTube-канале рассказал врач-педиатр высшей категории Евгений Комаровский. Его мнение можно найти здесь.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.nytimes.com/
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ