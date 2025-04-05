США в ловушке: Трамп может проиграть Китаю торговую войну

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский считает, что Соединенные Штаты могут проиграть торговую войну с Китаем. По его словам, из-за решения Трампа о новых тарифах, страны могут больше сосредоточиться на китайском рынке.
Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников
Станислав Желиховский в эфире телеканала "Эспрессо" высказал свое мнение относительно торговой войны, которую Дональд Трамп поднял на новый уровень, введя жесткие пошлины США.
Кандидат политических наук отмечает, что сложно спрогнозировать, кто выйдет победителем в торговой войне. Однако он отмечает, что Китай может объединить вокруг себя страны, испытавшие сильные пошлины от США. Как следствие, США во главе с администрацией Трампа могут получить ощутимые негативные последствия.
По его словам, в таком случае Китай может выйти победителем в торговой войне с США.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп сделал новое заявление о пошлинах Китая.
Также "Комментарии" писали о том, что Трамп забрал у Илона Маска более 30 миллиардов долларов за два дня после заявления о новых тарифах.
Новости