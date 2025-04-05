logo

BTC/USD

83039.44

ETH/USD

1789.61

LTC/USD

82.04

USD/UAH

41.33

EUR/UAH

45.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США США в ловушке: Трамп может проиграть Китаю торговую войну
commentss НОВОСТИ Все новости

США в ловушке: Трамп может проиграть Китаю торговую войну

Соединенные Штаты могут проиграть торговую войну Китаю, если другие страны пойдут в сторону рынка КНР.

5 апреля 2025, 23:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский считает, что Соединенные Штаты могут проиграть торговую войну с Китаем. По его словам, из-за решения Трампа о новых тарифах, страны могут больше сосредоточиться на китайском рынке.

США в ловушке: Трамп может проиграть Китаю торговую войну

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Станислав Желиховский в эфире телеканала "Эспрессо" высказал свое мнение относительно торговой войны, которую Дональд Трамп поднял на новый уровень, введя жесткие пошлины США.

"Тарифная война Дональда Трампа сильно возмутила мир, особенно видим гневные реакции от стран, получивших наиболее жесткие тарифные пошлины. Раздается много ответных заявлений, это слышим и от Китая, и от стран ЕС. Между Китаем и США назревает торговая война", — заявил эксперт-международник.

Кандидат политических наук отмечает, что сложно спрогнозировать, кто выйдет победителем в торговой войне. Однако он отмечает, что Китай может объединить вокруг себя страны, испытавшие сильные пошлины от США. Как следствие, США во главе с администрацией Трампа могут получить ощутимые негативные последствия.

"Если сейчас не будет урегулирована эта ситуация между Вашингтоном и Пекином, то Китай может себя предлагать альтернативой для стран Европы, чтобы они с американского рынка переключились на китайский. Кроме того, на сегодняшний день экономические связи стран ЕС и Китая и так прочны, а их усиление может быть взаимовыгодным", — считает Желиховский.

По его словам, в таком случае Китай может выйти победителем в торговой войне с США.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп сделал новое заявление о пошлинах Китая.

Также "Комментарии" писали о том, что Трамп забрал у Илона Маска более 30 миллиардов долларов за два дня после заявления о новых тарифах.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ScdUZNkwcYc&ab_channel=Espreso.TV
Теги:

Новости

Все новости