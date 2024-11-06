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США в любом случае снизит помощь Украине: сможет ли ЕС ее заменить

США при любом президенте сократили бы военную помощь Украине

сегодня, 18:20
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Ткачик Олеся

Соединенные Штаты в любом случае будут вынуждены уменьшать объемы военной помощи для Украины, об этом в эфире "Эспрессо" заявил военный эксперт Defense Express Иван Киричевский.

США в любом случае снизит помощь Украине: сможет ли ЕС ее заменить

США и Украина

По словам эксперта, ни одна европейская страна или союз европейских государств не сможет полноценно компенсировать ту помощь, которую Украина получает от США.

"Ни одна страна Европы и вообще европейские страны не смогут полноценно заменить военную помощь, которую США оказывает Украине. Это объективная тенденция. Стоит заметить, что любая администрация США, даже если бы на выборах победила Камала Гаррис, вынуждена была бы сокращать объемы военной помощи". Украина Такая перспектива просто неизбежна. Речь идет прежде всего о боеприпасах, технике и других видах вооружения. Поскольку старые запасы вооружения в США иссякли, а чтобы изготовить новые нужно время. К тому же, сейчас часто от американских аналитиков все чаще звучит самый легкий путь, как США вообще уйти из Европы и перестать обеспечивать безопасность европейского континента. Они считают, что Европа сама должна разбираться со своими проблемами", — сообщил Киричевский.

Кроме того, эксперт объяснил, что военная доктрина США ориентирована на оборону, а не на полное уничтожение противника. Именно поэтому администрация Джо Байдена оказывала Украине поддержку преимущественно для оборонных нужд, а не для достижения окончательной победы. Именно поэтому, подчеркивает Киричевски, независимо от результата выборов, новая администрация будет придерживаться такой же позиции. В современных военных концепциях нет задачи уничтожения врага, есть только цель истощить его, что объясняет подход нынешней администрации США, добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что у Байдена еще есть время, чтобы принять необходимые для Украины решения.




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Источник: https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-evropa-ne-zdatna-povnotsinno-zaminiti-dopomogu-ssha-dlya-ukraini-defense-express
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