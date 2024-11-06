США в любом случае снизит помощь Украине: сможет ли ЕС ее заменить

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Ткачик Олеся
Соединенные Штаты в любом случае будут вынуждены уменьшать объемы военной помощи для Украины, об этом в эфире "Эспрессо" заявил военный эксперт Defense Express Иван Киричевский.
США и Украина
По словам эксперта, ни одна европейская страна или союз европейских государств не сможет полноценно компенсировать ту помощь, которую Украина получает от США.
Кроме того, эксперт объяснил, что военная доктрина США ориентирована на оборону, а не на полное уничтожение противника. Именно поэтому администрация Джо Байдена оказывала Украине поддержку преимущественно для оборонных нужд, а не для достижения окончательной победы. Именно поэтому, подчеркивает Киричевски, независимо от результата выборов, новая администрация будет придерживаться такой же позиции. В современных военных концепциях нет задачи уничтожения врага, есть только цель истощить его, что объясняет подход нынешней администрации США, добавил эксперт.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что у Байдена еще есть время, чтобы принять необходимые для Украины решения.
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