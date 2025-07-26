США в ООН напомнили Путину о "дедлайне" Трампа

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Кравцев Сергей
Соединенные Штаты в ООН напомнили Москве о необходимости завершить войну в Украине в течение 50 дней и раскритиковали Китай за помощь оборонному сектору РФ. Об этом заявила исполняющая обязанности постоянного представителя США при ООН Дороти Ши на заседание Совета Безопасности ООН 25 июля.
Представитель США при ООН Дороти Ши. Фото: из открытых источников
Представитель США отметила, что Россия продолжает убивать украинских мирных жителей. По ее словам, российские беспилотники и ракеты атакуют школы, детские площадки, многоквартирные дома и дома престарелых.
Ши также отметила, что Россия развернула тысячи военных КНДР на передовой и отправила десятки тысяч российских солдат "погибать на поле боя".
Посол США при ООН акцентировала, что 14 июля Дональд Трамп предупредил российского диктатора Владимира Путина о необходимости в течение 50 дней договориться о мире с Украиной.
Посол напомнила, что Совет Безопасности ООН более 100 дней назад одобрил резолюцию, призывающую к быстрому прекращению войны и установлению прочного мира в Украине.
Также посол раскритиковала Китай за продолжение экспорта в Россию товаров двойного назначения, которые помогают российской армии производить оружие и атаковать мирные города Украины.
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