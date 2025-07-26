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США в ООН напомнили Путину о "дедлайне" Трампа

США напомнили Кремлю, что ультиматум Трампа о прекращении войны в Украине в течении 50 дней никто не отменял

26 июля 2025, 08:45
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Кравцев Сергей

Соединенные Штаты в ООН напомнили Москве о необходимости завершить войну в Украине в течение 50 дней и раскритиковали Китай за помощь оборонному сектору РФ. Об этом заявила исполняющая обязанности постоянного представителя США при ООН Дороти Ши на заседание Совета Безопасности ООН 25 июля.

США в ООН напомнили Путину о "дедлайне" Трампа

Представитель США при ООН Дороти Ши. Фото: из открытых источников

Представитель США отметила, что Россия продолжает убивать украинских мирных жителей. По ее словам, российские беспилотники и ракеты атакуют школы, детские площадки, многоквартирные дома и дома престарелых.

Ши также отметила, что Россия развернула тысячи военных КНДР на передовой и отправила десятки тысяч российских солдат "погибать на поле боя".

Посол США при ООН акцентировала, что 14 июля Дональд Трамп предупредил российского диктатора Владимира Путина о необходимости в течение 50 дней договориться о мире с Украиной.

"Если Россия не согласится в течение этого срока прекратить атаки, Соединенные Штаты готовы принять дальнейшие меры", — подчеркнула она.

Посол напомнила, что Совет Безопасности ООН более 100 дней назад одобрил резолюцию, призывающую к быстрому прекращению войны и установлению прочного мира в Украине.

"И хотя это способствовало переговорам в Саудовской Аравии и Стамбуле, прогресс далеко не соответствует действиям, необходимым для мира", — заявила представитель США.

Также посол раскритиковала Китай за продолжение экспорта в Россию товаров двойного назначения, которые помогают российской армии производить оружие и атаковать мирные города Украины.

"Заявление Пекина о введении строгого контроля за экспортом товаров двойного назначения просто рассыпается на фоне ежедневного обнаружения компонентов китайского производства в беспилотниках, оружии и транспортных средствах, которые Россия использует против Украины", — отметила Ши.

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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/4018956-stati-v-oon-nagadali-rosii-pro-ultimatum-trampa-ta-doriknuli-kitau-v-pidtrimci-agresora.html
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