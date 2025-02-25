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США в ООН призвали Украину и РФ сделать «трудный выбор»: о чем идет речь

Поверенная в делах постоянного представителя США при ООН Дороти Ши на заседании Совбеза призвала Украину и РФ прекратить боевые действия

сегодня, 07:02
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Кравцев Сергей

США в ООН призвали Россию и Украину "сделать трудный выбор" и прекратить боевые действия, добавив, что "достичь соглашения будет сложно". Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделала Поверенная в делах постоянного представителя США при ООН Дороти Ши на заседании Совбеза, пишет "Укринформ".

США в ООН призвали Украину и РФ сделать «трудный выбор»: о чем идет речь

Постоянный представитель США при ООН Дороти Ши. Фото из открытых источников

"Мы осознаем, что достичь соглашения будет сложно, но для России и Украины пришло время сделать трудный выбор и прекратить боевые действия", – говорится в сообщении.

Дипломат напомнила заявления президента США Дональда Трампа о необходимости достичь прочного мира.

В этом контексте Ши отметила, что Соединенные Штаты поддерживали тесный контакт с украинскими коллегами в течение войны, назвав ее "конфликтом".

"На прошлой неделе мы также начали прямой диалог с Россией. И как заявил госсекретарь Рубио после переговоров в Эр-Рияде, Соединенные Штаты и Россия обязались вести переговоры о прекращении конфликта", – отметила Ши.

Она отметила, что перемирие должно быть "долговременным и приемлемым для всех вовлеченных сторон".

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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3964029-stati-v-oon-dla-rosii-j-ukraini-nastav-cas-zrobiti-vazkij-vibir-ta-pripiniti-vijnu.html
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