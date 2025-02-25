США в ООН призвали Украину и РФ сделать «трудный выбор»: о чем идет речь

США в ООН призвали Россию и Украину "сделать трудный выбор" и прекратить боевые действия, добавив, что "достичь соглашения будет сложно". Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделала Поверенная в делах постоянного представителя США при ООН Дороти Ши на заседании Совбеза, пишет "Укринформ".

Постоянный представитель США при ООН Дороти Ши. Фото из открытых источников

"Мы осознаем, что достичь соглашения будет сложно, но для России и Украины пришло время сделать трудный выбор и прекратить боевые действия", – говорится в сообщении.

Дипломат напомнила заявления президента США Дональда Трампа о необходимости достичь прочного мира.

В этом контексте Ши отметила, что Соединенные Штаты поддерживали тесный контакт с украинскими коллегами в течение войны, назвав ее "конфликтом".

"На прошлой неделе мы также начали прямой диалог с Россией. И как заявил госсекретарь Рубио после переговоров в Эр-Рияде, Соединенные Штаты и Россия обязались вести переговоры о прекращении конфликта", – отметила Ши.

Она отметила, что перемирие должно быть "долговременным и приемлемым для всех вовлеченных сторон".

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