Если США решат прекратить поставки Украине уже заказанного оружия по USAI или отключат Starlink, это будет прямая военная помощь Москве, заявил военный эксперт Игаль Левин.

Дональд Трамп

"Это уже не дипломатическое чертобарахтанье, а прямое содействие русским. Связь, как и логистика, — это фундамент любой военной машины. Если вы обрубаете на войне кому-то связь, вы не нейтральны — вы напрямую содействуете второй воюющей стороне", — говорит Левин.

При этом он допустил, что Соединенные Штаты при Дональде Трампе могут решить стать союзником России в войне против Украины.

"Вполне допускаю, что США, спасая Россию на каком-то этапе, могут и до такого дойти. Но тут нужно четко понимать: это уже будет не "нейтралитет", а занятие одной из воюющих сторон", — заявил Левин.

Поэтому, по его мнению, важно это проговорить (про USAI и Starlink), чтобы потом не было информационного мусора про "все сложно", "не так поняли" и т. д.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что на фоне критических заявлений Трампа в адрес украинского президента Владимира Зеленского народный депутат Алексей Гончаренко подчеркнул, что Украина не может себе позволить ссориться с США, поскольку они является ключевым союзником нашей страны. Как заявил нардеп, от Америки Украина получает не только оружие или деньги, а и "Старлинки", а также разведывательную информацию, без которой украинские военные "ослепнут на фронте".

Гончаренко призвал Зеленского быть "не любимкой", а взрослым и публично объявить, что он не пойдет на второй президентский срок, как это обещал в 2019 году.



