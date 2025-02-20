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США в попытке спасти Россию могут стать ее союзником в войне против Украины

Соединенные Штаты на определенном этапе могут отказаться от нейтралитета и поддержать Россию

сегодня, 14:20
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Ткачик Олеся

Если США решат прекратить поставки Украине уже заказанного оружия по USAI или отключат Starlink, это будет прямая военная помощь Москве, заявил военный эксперт Игаль Левин.

США в попытке спасти Россию могут стать ее союзником в войне против Украины

Дональд Трамп

"Это уже не дипломатическое чертобарахтанье, а прямое содействие русским. Связь, как и логистика, — это фундамент любой военной машины. Если вы обрубаете на войне кому-то связь, вы не нейтральны — вы напрямую содействуете второй воюющей стороне", — говорит Левин.

При этом он допустил, что Соединенные Штаты при Дональде Трампе могут решить стать союзником России в войне против Украины.

"Вполне допускаю, что США, спасая Россию на каком-то этапе, могут и до такого дойти. Но тут нужно четко понимать: это уже будет не "нейтралитет", а занятие одной из воюющих сторон", — заявил Левин.

Поэтому, по его мнению, важно это проговорить (про USAI и Starlink), чтобы потом не было информационного мусора про "все сложно", "не так поняли" и т. д.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что на фоне критических заявлений Трампа в адрес украинского президента Владимира Зеленского народный депутат Алексей Гончаренко подчеркнул, что Украина не может себе позволить ссориться с США, поскольку они является ключевым союзником нашей страны. Как заявил нардеп, от Америки Украина получает не только оружие или деньги, а и "Старлинки", а также разведывательную информацию, без которой украинские военные "ослепнут на фронте".

Гончаренко призвал Зеленского быть "не любимкой", а взрослым и публично объявить, что он не пойдет на второй президентский срок, как это обещал в 2019 году.




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Источник: https://www.facebook.com/LevinYigal/posts/pfbid02ykZVeGvSKRr2wFLnLPHSNievmUL8icEUqHzHGCAiYR6NEsDvbzSmpS4davrj1asNl
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