США включали протоколы безопасности: РФ провела психологическую операцию против Запада

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Ткачик Олеся
В настоящее время неизвестно, является ли ракета "Рубеж" межконтинентальной, как утверждают россияне, или ракетой средней дальности, отмечает бывший посол Украины в США Валерий Чалый. По его словам, такие типы ракет как РС-26 "Рубеж" россиянами называются межконтинентальными, хотя это не подтверждено. Ранее это делалось, чтобы обойти ограничение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в 5500 км, отметил дипломат.
При этом Чалый добавил, что действительно для Украины мало что изменилось, ведь удары потенциальными носителями ядерного оружия уже наносились, в том числе и на большие расстояния, например, ракетой Х-55 и ее модификацией, даже с имитаторами ядерной боевой части.
При этом дипломат предположил, что, по всей видимости, россияне предупредили американцев и о намерениях применения ракеты, и о количестве. Поэтому, добавил Чалый, не стоит удивляться, что Посольство США в Украине действовало в соответствии с их протоколами безопасности.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что запуск ракеты "Рубеж" по Днепру, а не Киеву мог стать результатом подковерных торгов между США и РФ.
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