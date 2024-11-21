США включали протоколы безопасности: РФ провела психологическую операцию против Запада

В настоящее время неизвестно, является ли ракета "Рубеж" межконтинентальной, как утверждают россияне, или ракетой средней дальности, отмечает бывший посол Украины в США Валерий Чалый. По его словам, такие типы ракет как РС-26 "Рубеж" россиянами называются межконтинентальными, хотя это не подтверждено. Ранее это делалось, чтобы обойти ограничение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в 5500 км, отметил дипломат.

При этом Чалый добавил, что действительно для Украины мало что изменилось, ведь удары потенциальными носителями ядерного оружия уже наносились, в том числе и на большие расстояния, например, ракетой Х-55 и ее модификацией, даже с имитаторами ядерной боевой части.

"Это сигнал не Украине. Это попытка подкрепить российский ядерный шантаж в отношении Европы и вызвать ответную реакцию союзников в США, чтобы пугать третьей мировой войной. То есть по сути – психологическая операция, потому что с военной точки зрения такое применение (расстояние и точность поражения) без ядерной боевой части абсолютно неуместно", — подчеркнул Чалый.

При этом дипломат предположил, что, по всей видимости, россияне предупредили американцев и о намерениях применения ракеты, и о количестве. Поэтому, добавил Чалый, не стоит удивляться, что Посольство США в Украине действовало в соответствии с их протоколами безопасности.

"Сообщили ли партнеры соответствующим структурам в Украине о полученной важной информации? Надеюсь, что да. Тем более что горячую линию по таким вопросам Киев – Вашингтон, аналогичную линии Вашингтон – Москва, мы еще до 2019 года восстановили", — подытожил Чалый.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что запуск ракеты "Рубеж" по Днепру, а не Киеву мог стать результатом подковерных торгов между США и РФ.



