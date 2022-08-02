США внесли в санкционный список украинских коллаборантов: кто туда попал

Представители Минфина Соединенных Штатов обнародовали новые данные о людях, к которым будут применяться санкции. В перечне граждан РФ есть фамилии и украинцев, ставших коллаборантами и сотрудничающих с оккупантами. Об этом информирует Министерство финансов США .

США внесли в список санкций украинских коллаборантов (фото из открытых источников)

При этом в этот перечень, попадающих под санкции Соединенных Штатов, внесены:

Иващенко Константин Владимирович, Мариуполь, Украина; Дата рождения 03 октября 1963



Пономаренко Александр Анатольевич, дата рождения 27 октября 1964; Белогорск, Украина.



Сальдо Владимир Васильевич, Херсон, Херсонская область, Украина; Дата рождения 12 июня 1956

Стремоусов Кирилл Сергеевич г. Херсон, Херсонская область, Украина, Дата рождения 26 декабря 1976 г.

Елисеев Сергей Владимирович, Херсонская область, Украина; Дата рождения 05 мая 1971

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что эксперты озвучили прогноз на осень и зиму . О скором завершении войны в Украине говорить не приходится. И вероятнее всего боевые действия затянутся не только на осень, но и на зиму. Такое мнение опрошены авторитетные аналитики и эксперты. Военный эксперт, полковник Сергей Грабский отметил, исходя из той ситуации, которая складывается на поле боя, можно утверждать, что боевые действия в Украине точно коснутся зимы, ведь на сегодняшний день ни одна из сторон не готова уступать и при этом не имеет достаточно сил и ресурсов. , чтобы достичь своих целей. Также нет оснований говорить, что поближе к зиме прекратится горячая фаза войны. Бывший заместитель начальника Генштаба Игорь Романенко также считает, что приближение к зиме не может привести к прекращению боевых действий.

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