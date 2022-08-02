logo

BTC/USD

23032.02

ETH/USD

1651.02

LTC/USD

58.72

USD/UAH

39.95

EUR/UAH

41.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США США внесли в санкционный список украинских коллаборантов: кто туда попал
commentss НОВОСТИ Все новости

США внесли в санкционный список украинских коллаборантов: кто туда попал

В списке есть одиозный коллаборант Владимир Сальдо

сегодня, 20:29
Автор:

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Представители Минфина Соединенных Штатов обнародовали новые данные о людях, к которым будут применяться санкции. В перечне граждан РФ есть фамилии и украинцев, ставших коллаборантами и сотрудничающих с оккупантами. Об этом информирует Министерство финансов США .

США внесли в санкционный список украинских коллаборантов: кто туда попал

США внесли в список санкций украинских коллаборантов (фото из открытых источников)

При этом в этот перечень, попадающих под санкции Соединенных Штатов, внесены:

Иващенко Константин Владимирович, Мариуполь, Украина; Дата рождения 03 октября 1963

Пономаренко Александр Анатольевич, дата рождения 27 октября 1964; Белогорск, Украина.

Сальдо Владимир Васильевич, Херсон, Херсонская область, Украина; Дата рождения 12 июня 1956
Стремоусов Кирилл Сергеевич г. Херсон, Херсонская область, Украина, Дата рождения 26 декабря 1976 г.
Елисеев Сергей Владимирович, Херсонская область, Украина; Дата рождения 05 мая 1971

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что эксперты озвучили прогноз на осень и зиму . О скором завершении войны в Украине говорить не приходится. И вероятнее всего боевые действия затянутся не только на осень, но и на зиму. Такое мнение опрошены авторитетные аналитики и эксперты. Военный эксперт, полковник Сергей Грабский отметил, исходя из той ситуации, которая складывается на поле боя, можно утверждать, что боевые действия в Украине точно коснутся зимы, ведь на сегодняшний день ни одна из сторон не готова уступать и при этом не имеет достаточно сил и ресурсов. , чтобы достичь своих целей. Также нет оснований говорить, что поближе к зиме прекратится горячая фаза войны. Бывший заместитель начальника Генштаба Игорь Романенко также считает, что приближение к зиме не может привести к прекращению боевых действий.


 



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20220802
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!