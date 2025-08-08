США возвращают мир в 19 век: почему Трамп не считает нужным Зеленскому ехать на переговоры

Заявление президента США Дональда Трампа о необязательности президенту Украины Владимиру Зеленскому участвовать в его переговорах с Путиным – свидетельствует о том, что Дональд Трамп не признает субъектность Украины и по своему усмотрению решил вершить судьбу целой страны. Такое мнение выразили в политический аналитик Сергей Марченко.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Предыдущая администрация строго придерживалась принципа "ничего об Украине без Украины". Да, были некоторые нюансы и не все решала украинская сторона, но тогда Америка четко посылала сигнал о субъектности Украины, потому что перед любыми контактами с россиянами американцы контактировали с Киевом. Принцип администрации Трампа диаметрально противоположен. "Ничего об Украине с Украиной", говорит Трамп", – отметил Сергей Марченко.

Он продолжает, таким образом президент США возвращают мир в 19-й век, когда великие империи решали судьбы поработивших народов.

По словам обозревателя, все это выглядит как-то странной пародией на Безумного Макса, но ведь происходит в наши дни – высокие технологии и барон Харконен в кресле президента США, которому Apple тянет кусок стекла в золоте, как он любит, с надписью "Дональд Трамп".

"Страшно за мир, который так хрупок и демократию и права человека, которые так легко могут быть отобраны персонажами по типу Трампа", – отметил обозреватель.

Читайте на портале "Комментарии" — Великобритания должна участвовать в мирных переговорах по Украине, чтобы не допустить запугивания Владимира Зеленского со стороны Дональда Трампа и Владимира Путина. Такое мнение высказал бывший министр обороны Британии Бен Уоллес. Об этом пишет издание The Telegraph, цитируя заявление экс-главы Минобороны.

Воллес подчеркнул, что Владимир Зеленский уже бывал в самых непростых ситуациях, он "смелый человек", но ему потребуется поддержка, чтобы дать отпор Трампу и российскому диктатору, которые "известны своей агрессивностью".



