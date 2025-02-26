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США впервые отказались осудить агрессию России: что произошло

Вашингтон не присоединился к подписанию заявления с осуждением России как агрессора

26 февраля 2025, 17:46
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Ткачик Олеся

Соединенные Штаты Америки в этом году не присоединились к подписанию заявления членов Всемирной торговой организации, осуждающей вторжение России в Украину. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на анонимные источники среди дипломатов и представителей в Женеве.

США впервые отказались осудить агрессию России: что произошло

США

Как отмечается, это первый случай, когда Вашингтон отказался поддержать ежегодное заявление, принятое с начала полномасштабной войны.

Reuters отмечает, что такой шаг является очередным свидетельством изменений в международных отношениях, в частности, в подходе к взаимодействию с Россией.

Несмотря на позицию США документ подписали 44 члена ВТО, среди которых Европейский Союз, Великобритания, Канада и Австралия.

В тексте заявления страны-участницы выразили обеспокоенность последствиями войны для Украины и мировой торговли.

"Мы серьезно обеспокоены последствиями этого разрушения для Украины и для мировой торговли, в частности по поставкам на международные рынки ряда ключевых товаров украинского производства, включая сельскохозяйственную и пищевую продукцию, удобрения и критические полезные ископаемые", — говорилось в документе.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что США впервые голосовали за резолюцию ООН по Украине вместе с Россией, а не Украиной. Более того, они голосовали против украинской резолюции и сделали это совместно с Беларусью и другими авторитарными, преимущественно африканскими государствами, отметил политолог Максим Яли. К этому процессу присоединился также Израиль, что не удивительно, учитывая дружбу Нетаньяху и Дональда Трампа. Как считает эксперт, Трамп пытается развернуть курс США не только в отношении России, но и союзников по НАТО, рассматривающих Россию как угрозу безопасности.




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Источник: https://www.reuters.com/world/us-abstains-wto-condemnation-russias-aggression-ukraine-sources-say-2025-02-26/
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