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США всерьез готовятся к войне: Трамп пошел на невиданный шаг

Белый дом готовит рекордный военный бюджет на фоне глобальной нестабильности и критики Пентагона за растраты

сегодня, 09:15
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Клименко Елена

Администрация Дональда Трампа готовится подать в Конгресс США беспрецедентный запрос на оборонный бюджет на 2026 финансовый год — на сумму свыше 1 триллиона долларов.

США всерьез готовятся к войне: Трамп пошел на невиданный шаг

Фото: из открытых источников

Бюджет предусматривает приоритетное финансирование стратегических программ, в частности, проекта противоракетной обороны "Золотой купол", расширение военно-морского флота, обновление ядерного потенциала и укрепление пограничной безопасности. Также предлагается повысить зарплаты военных на 3,8%.

Запрос включает финансирование смежных структур, в частности, Министерства энергетики и ФБР, а также часть из 150 миллиардов долларов, которые Конгресс планирует потратить дополнительно в рамках согласованного пакета оборонных расходов Общий объем финансирования составит около 3,2% от ВВП США — примерно на уровне 2024 года.

Ожидается, что документ будет представлен в формате "сокращенного бюджета" уже 2 мая.

Однако не все в Конгрессе готовы поддержать этот амбициозный план.

Министр обороны Пит Гегсет заверил, что каждый доллар будет потрачен рационально для укрепления обороноспособности. Сам Трамп объясняет инициативу необходимостью реагировать на растущие угрозы в мире.

"У нас нет выбора — армия должна быть сильной. Мы следим за расходами, но без мощного войска у нас нет будущего", — заявил президент.

Портал "Комментарии" писал, что президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты должны официально отмечать победы в Первой и Второй мировых войнах. В своем сообщении на платформе Truth Social он не только заявил о решающей роли Америки в этих конфликтах, но и предложил новые даты для празднования.



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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-05-02/trump-to-propose-record-1-01-trillion-national-security-budget
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