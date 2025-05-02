США всерьез готовятся к войне: Трамп пошел на невиданный шаг

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Клименко Елена
Администрация Дональда Трампа готовится подать в Конгресс США беспрецедентный запрос на оборонный бюджет на 2026 финансовый год — на сумму свыше 1 триллиона долларов.
Фото: из открытых источников
Бюджет предусматривает приоритетное финансирование стратегических программ, в частности, проекта противоракетной обороны "Золотой купол", расширение военно-морского флота, обновление ядерного потенциала и укрепление пограничной безопасности. Также предлагается повысить зарплаты военных на 3,8%.
Запрос включает финансирование смежных структур, в частности, Министерства энергетики и ФБР, а также часть из 150 миллиардов долларов, которые Конгресс планирует потратить дополнительно в рамках согласованного пакета оборонных расходов Общий объем финансирования составит около 3,2% от ВВП США — примерно на уровне 2024 года.
Ожидается, что документ будет представлен в формате "сокращенного бюджета" уже 2 мая.
Однако не все в Конгрессе готовы поддержать этот амбициозный план.
Министр обороны Пит Гегсет заверил, что каждый доллар будет потрачен рационально для укрепления обороноспособности. Сам Трамп объясняет инициативу необходимостью реагировать на растущие угрозы в мире.
Портал "Комментарии" писал, что президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты должны официально отмечать победы в Первой и Второй мировых войнах. В своем сообщении на платформе Truth Social он не только заявил о решающей роли Америки в этих конфликтах, но и предложил новые даты для празднования.
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