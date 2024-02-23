США ввели масштабный пакет санкций против России: что заявил Байден

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Кравцев Сергей
США ввели масштабный пакет санкций против России за полномасштабную войну в Украине и смерть российского оппозиционера Алексея Навального. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал президент США Джо Байден, сообщает пресс-служба Белого дома.
Джо Байден. Фото: из открытых источников
По словам Байдена, санкции будут направлены против лиц, связанных с заключением Навального в тюрьму, а также против российского финансового сектора, оборонно-промышленной базы, закупочных сетей и лиц, уклоняющихся от санкций на многих континентах.
Помимо этого, Вашингтоне вводит новые экспортные ограничения в отношении почти 100 организаций за "оказание скрытой поддержки российской военной машине".
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