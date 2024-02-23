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США ввели масштабный пакет санкций против России: что заявил Байден

Байден объявил о новых более 500 санкциях против России из-за смерти Навального и войны

сегодня, 14:18
Автор:
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Кравцев Сергей
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США ввели масштабный пакет санкций против России за полномасштабную войну в Украине и смерть российского оппозиционера Алексея Навального. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал президент США Джо Байден, сообщает пресс-служба Белого дома.

США ввели масштабный пакет санкций против России: что заявил Байден

Джо Байден. Фото: из открытых источников

"Сегодня я объявляю о введении более 500 новых санкций против России за ее продолжающуюся завоевательную войну в Украине и за смерть Алексея Навального", — заявил президент США.

По словам Байдена, санкции будут направлены против лиц, связанных с заключением Навального в тюрьму, а также против российского финансового сектора, оборонно-промышленной базы, закупочных сетей и лиц, уклоняющихся от санкций на многих континентах.

"Они позволят (Ред. – российскому диктатора Владимиру) Путину заплатить еще более высокую цену за свою агрессию за рубежом и репрессии внутри страны", — подчеркнул президент.

Помимо этого, Вашингтоне вводит новые экспортные ограничения в отношении почти 100 организаций за "оказание скрытой поддержки российской военной машине".

"Мы принимаем меры по дальнейшему сокращению доходов России от продажи энергоносителей. И я поручил своей команде усилить поддержку гражданского общества, независимых СМИ и тех, кто борется за демократию по всему миру", — подчеркнул Джо Байден.

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Источник: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2024/02/23/statement-from-president-joe-biden-ahead-of-the-two-year-anniversary-of-russias-brutal-assault-against-ukraine/
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