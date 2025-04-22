США вводят новые пошлины для 4 стран: для одной тарифы выросли до рекордных 3521%

Соединенные Штаты готовятся ввести новые рекордно высокие тарифы на импорт солнечных панелей из четырех стран Юго-Восточной Азии. Высокий уровень пошлин достигает более 3500% и затронет продукцию из Камбоджи.

Трамп объявляет пошлины. Фото: CNBC

Министерство торговли США объявило о введении пошлин после годового расследования потенциального обхода таможенного законодательства китайскими производителями солнечных панелей. Речь идет о компаниях, которые размещали производство не в Китае, а в Камбодже, Малайзии, Таиланде и Вьетнаме, где, вероятно, производили субсидированную продукцию по ценам ниже себестоимости.

Расследование началось после жалобы ряда американских компаний. Они заявили, что китайские конкуренты создают искусственно заниженные цены, пользуясь государственными субсидиями, что нарушает принципы честной торговли.

Больше всего пострадает Камбоджа, продукция из которой облагается пошлиной в 3521%. Такое решение было принято из-за того, что местные компании отказались сотрудничать с американским следствием.

Таиланд, Вьетнам и Малайзия тоже попали под пошлины. Китайский гигант Jinko Solar, работающий в Малайзии, столкнется с тарифами более 41%, а Trina Solar из Таиланда получила пошлины на уровне 375%. Еще почти 400% пошлин получил Вьетнам.

Пока объявленные пошлины не окончательны. Финальное решение должна принять Комиссия по международной торговле США в июне 2025 года.

Несмотря на стремление Вашингтона к энергетическому суверенитету и поддержке местных производителей, в США обеспокоены новыми тарифами. Торговая группа Solar Energy Industries Association заявила, что такие пошлины могут повысить цены на солнечные панели в США, поскольку значительная часть элементов для их сборки импортируется именно из этих четырех стран.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что только одна страна ЕС не поддержала новые пошлины против США.

Также "Комментарии" писали, что Трамп объяснил, почему взял паузу во введении тарифов.